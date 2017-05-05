Генпрокурор России Чайка заработал более 9,2 млн рублей в 2016 году

Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры РФ в пятницу, 5 мая.

Доход генерального прокурора России Юрия Чайки в 2016 году превысил 9,2 млн рублей, в 2015 году он заработал лишь 8,8 млн.

Главное из деклараций о доходах чиновников Кремля и Белого дома

Уточняется, что Чайка в прошлом году заработал 9 275 344 рублей, его супруга — 8 280 000 рублей.

В пользовании у генпрокурора находится квартира площадью 203,6 кв. м. и автомобиль «ГАЗ-13». Его супруга владеет нежилым помещением площадью 175,3 кв. м.

За год до этого Чайка заработал почти 8,8 млн рублей, в пользовании находились квартира, два машиноместа и автомобиль «ГАЗ-13». Супруга Чайки в 2015 году заработала более 7,5 млн рублей.

В сообщении также уточняется, что первый заместитель генерального прокурора РФ Александр Буксман за 2016 год заработал более 4,8 млн рублей против 4,9 млн рублей годом ранее.