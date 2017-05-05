Доход замгенпрокурора РФ по УрФО Юрия Пономарева в прошлом году составил 4,7 млн, — на 2 миллиона меньше, чем в 2015

Как передает корреспондент Накануне.RU в собственности у Юрия Пономарева только квартира площадью 167,5 квадратных метров. Кроме того, в пользовании находиться помещение в доме гостиничного типа площадью 58,8 «квадратов».

Супруга Юрия Пономарева по итогам прошлого года задекларировала доход в размере 3,1 млн руб. У нее в пользовании находится квартира супруга, а также тоже самое помещение в доме гостиничного типа. Ездит она на автомобиле «Опель Мокка».

Отметим, что в сравнении с 2015 годом доходы замгенпрокурора РФ по УрФО сократились на 2 млн руб. В 2015 году Юрий Пономарев задекларировал доход в размере 6,7 млн руб. А вот в 2014 году он отчитался о заработанных 4,8 млн руб.