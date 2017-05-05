Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скарлетт Йоханссон пригласила 72-летнего двойника на премьеру
Семечки признали токсичными
Еще одна страна СНГ заявила об отказе от акции "Бессмертный полк"
Звезда «Папиных дочек» впервые показала подросшего сына
Ее не узнать: в Сети появилось «домашнее» фото Пелагеи
Филипп Неполиткорректный: скандальные высказывания принцаГерцог Эдинбургский известен своими неосторожными и часто весьма неполиткорректными замечаниями.
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой
Скарлетт Йоханссон пригласила 72-летнего двойника на премьеру
Собянин сказал, когда начнется снос московских пятиэтажек
Низкоэтажные дома снесут вместе с пятиэтажками
Американские пули "сжирают" стволы украинских снайперов – СМИ
Солистка "ВИА Гры" станцевала в крошечном бикини
45-летняя Кристина Орбакайте выглядит сильно похудевшей (фото)
Ее не узнать: в Сети появилось «домашнее» фото Пелагеи
СМИ: Орбакайте поделилась подробностями свадьбы сына
Гузеева отдыхает с невесткой: фото из Парижа
Немец продает двухлетнюю Lada 4x4 за 25 000 евро
Выбираем велосипед: инструкция
Фоторепортажи
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
9Юбилей Корейской народной армии
8Дебаты Макрона и Ле Пен
11Подготовка техники к Параду Победы
12:53 (мск), источник: Nakanune.ru

Доход замгенпрокурора РФ по УрФО Юрия Пономарева в прошлом году составил 4,7 млн, — на 2 миллиона меньше, чем в 2015

Заместитель генерального прокурора РФ в УрФО Юрий Пономарев в прошлом году заработал 4,7 млн руб.

Как передает корреспондент Накануне.RU в собственности у Юрия Пономарева только квартира площадью 167,5 квадратных метров. Кроме того, в пользовании находиться помещение в доме гостиничного типа площадью 58,8 «квадратов».

Супруга Юрия Пономарева по итогам прошлого года задекларировала доход в размере 3,1 млн руб. У нее в пользовании находится квартира супруга, а также тоже самое помещение в доме гостиничного типа. Ездит она на автомобиле «Опель Мокка».

Отметим, что в сравнении с 2015 годом доходы замгенпрокурора РФ по УрФО сократились на 2 млн руб. В 2015 году Юрий Пономарев задекларировал доход в размере 6,7 млн руб. А вот в 2014 году он отчитался о заработанных 4,8 млн руб.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Похолодание, осадки, ветер, пожары: прогноз МЧС на "майские"
Лавров: группировка ИГ не сдается, но мы обязательно ее добьем
Чемпионат мира: хоккеисты РФ идут за первым золотом за три года
Эксперты Кудрина предложили сократить число пенсионеров
Генпрокурор РФ Юрий Чайка отчитался о доходах за 2016 год
«Слава Богу, не Россия»: посольство РФ пошутило над Times
В Госдуму внесен проект о запрете СМИ писать о самоубийствах
Россия стала первой страной в мире, где начались блокировки смартфонов из Aliexpress
Спорт
От Парижа до Кельна: что нужно знать о чемпионате мира по хоккею В пятницу в Кельне и Париже стартует чемпионат мира по хоккею. 16 команд элитного дивизиона мирового хоккея сыграют с 5 по 21 мая
Авто
Два КАМАЗа провалились под землю на парковке (видео) Многотонные машины в прямом смысле слова скрылись под землей после того, как под ними начал рушиться асфальт
Hi-Tech
Юристы: Россия стала первой страной в мире, где начались блокировки смартфонов из Aliexpress Hi-Tech Mail.Ru пытается разобраться в ситуации с российской таможней и смартфонами Xiaomi: кто прав и что делать
Кино
Рома Зверь отсудил у создателей «Выпускного» миллион рублей Претензии музыканта были удовлетворены лишь частично
Недвижимость
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Новый вид жилья вытеснил комнаты с рынка Петербурга
Сбербанк ввел скидки на ипотечные кредиты
Проживание в российских отелях подорожает
Леди
8 модных новинок, которые поразят кого угодно Глядя на на эти вещи, хочется вскрикнуть: «Мода, что ты делаешь? Прекрати!»
Дети
Звезда «Папиных дочек» впервые показала подросшего сына Актриса сфотографировала ребенка во время прогулки.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь