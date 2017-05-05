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12:59 (мск), источник: АиФ Омск

Елена Мизулина приедет в Омск, чтобы пройти в «Бессмертном полку»

Сенатор от Омской области Елена Мизулина посетит с рабочим визитом наш город 8 и 9 мая.

Источник: РИА "Новости"

Елена Мизулина приедет в Омск, чтобы пройти в «Бессмертном полку», сообщается на её официальном сайте.

В программе её визита — приём омичей по личным вопросам и работа с обращениями граждан. Главным пунктом поездки станет её участие сенатора в торжественных мероприятиях, посвященных 72-летию Победы в Великой Отечественной войне и участие в акции «Бессмертный полк». К народному шествию она присоединится с портретом отца — Бориса Дмитриева, который был награждён Орденом Боевого Красного Знамени.

Также по поручению Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко Елена Мизулина собирается принять участие в акции по посадке деревьев в одном из скверов Омска.

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