Елена Мизулина приедет в Омск, чтобы пройти в «Бессмертном полку», сообщается на её официальном сайте.

В программе её визита — приём омичей по личным вопросам и работа с обращениями граждан. Главным пунктом поездки станет её участие сенатора в торжественных мероприятиях, посвященных 72-летию Победы в Великой Отечественной войне и участие в акции «Бессмертный полк». К народному шествию она присоединится с портретом отца — Бориса Дмитриева, который был награждён Орденом Боевого Красного Знамени.

Также по поручению Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко Елена Мизулина собирается принять участие в акции по посадке деревьев в одном из скверов Омска.