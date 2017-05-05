Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой
Семечки признали токсичными
Еще одна страна СНГ заявила об отказе от акции "Бессмертный полк"
Какие яйца ни в коем случае нельзя покупать
Похудевший Брэд Питт украсил обложку глянца (фото)
Обама попросил $400 тысяч за речь на Уолл-стрит Экс-президент США впервые после отставки выступил на публике
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой
Скарлетт Йоханссон пригласила 72-летнего двойника на премьеру
Собянин сказал, когда начнется снос московских пятиэтажек
Низкоэтажные дома снесут вместе с пятиэтажками
Американские пули "сжирают" стволы украинских снайперов – СМИ
Солистка "ВИА Гры" станцевала в крошечном бикини
52-летняя Ирина Безрукова показала фото без макияжа
Гуф рассказал об изменах жене и отношениях с Кети Топурия
СМИ: Орбакайте поделилась подробностями свадьбы сына
Гузеева отдыхает с невесткой: фото из Парижа
Немец продает двухлетнюю Lada 4x4 за 25 000 евро
Выбираем велосипед: инструкция
Фоторепортажи
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
9Юбилей Корейской народной армии
8Дебаты Макрона и Ле Пен
11Подготовка техники к Параду Победы
13:44 (мск), источник: NewsKo

Руководитель аппарата Орловского областного совета займёт место в правительстве Пермского края

Михаил Берников может начать работу в краевом правительстве уже со следующей недели.

Бывший сити-менеджер Орла и руководитель аппарата Орловского областного совета Михаил Берников в ближайшее время займёт место в правительстве Пермского края.

Эту информацию «Новому компаньону» подтвердили в Орловском облсовете, пояснив, что Михаил Берников дорабатывает в должности руководителя Орловского облсовета сегодня последний день и уже в выходные отправляется в Пермский край.

В администрации губернатора Пермского края пояснили, что готовы прокомментировать информацию о назначении Михаила Берникова позже.

Напомним, ранее о намерениях Берникова переехать в Пермский край и занять должность в одном из структурных подразделений краевого правительства писали «Орловские новости».

Предполагается, что в будущем Михаил Берников займёт место председателя правительства Пермского края.

Отметим, Михаил Берников с 2012 по 2015 годы работал главой администрации Орла. После сентябрьских выборов того же года он покинул свою должность, а затем трудоустроился в качестве руководителя аппарата областного совета.

С 2013 года аппарат правительства Пермского края возглавлял Геннадий Тушнолобов, который покинул этот пост в конце декабря 2016 года.

По сообщениям орловских СМИ, город покидают ещё два высокопоставленных чиновника: руководитель департамента сельского хозяйства Орловской области Юрий Сидыганов, который вернётся на свою родину в Марий Эл по приглашению работать в правительстве республики и генеральный директор «Корпорации развития Орловской области» Владислав Демидов, работу которого в июне прошлого года раскритиковал губернатор Орловской области Вадим Потомский.

Местные СМИ также писали, что ещё в 2014 году Вадим Потомский неоднократно критиковал работу Михаила Берникова, тогда возглавлявшего администрацию Орла.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Да, это скандал!
Лавров: группировка ИГ не сдается, но мы обязательно ее добьем
Чемпионат мира: хоккеисты РФ идут за первым золотом за три года
Эксперты Кудрина предложили сократить число пенсионеров
Генпрокурор РФ Юрий Чайка отчитался о доходах за 2016 год
«Слава Богу, не Россия»: посольство РФ пошутило над Times
В Госдуму внесен проект о запрете СМИ писать о самоубийствах
Россия стала первой страной в мире, где начались блокировки смартфонов из Aliexpress
Спорт
От Парижа до Кельна: что нужно знать о чемпионате мира по хоккею В пятницу в Кельне и Париже стартует чемпионат мира по хоккею. 16 команд элитного дивизиона мирового хоккея сыграют с 5 по 21 мая
Авто
Два КАМАЗа провалились под землю на парковке (видео) Многотонные машины в прямом смысле слова скрылись под землей после того, как под ними начал рушиться асфальт
Hi-Tech
Юристы: Россия стала первой страной в мире, где начались блокировки смартфонов из Aliexpress Hi-Tech Mail.Ru пытается разобраться в ситуации с российской таможней и смартфонами Xiaomi: кто прав и что делать
Кино
Рома Зверь отсудил у создателей «Выпускного» миллион рублей Претензии музыканта были удовлетворены лишь частично
Недвижимость
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Названы страны с самым дорогим жильем
Низкоэтажные дома снесут вместе с пятиэтажками
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
Леди
8 модных новинок, которые поразят кого угодно Глядя на на эти вещи, хочется вскрикнуть: «Мода, что ты делаешь? Прекрати!»
Дети
Звезда «Папиных дочек» впервые показала подросшего сына Актриса сфотографировала ребенка во время прогулки.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь