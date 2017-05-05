Столицу России нужно перенести на Кубань — лидер ЛДПР Владимир Жириновский

Передача вышла в вечернем эфире телеканала 4 мая. Предложение политик сделал в связи с тем, что именно в Сочи президент страны Владимир Путин принимает руководителей разных государств, сообщает ИА KrasnodarMedia.

«Сочи должен быть столицей, где русский президент будет принимать руководителей всех стран. В советский период Брежнев в Крыму принимал всех. Теперь и в Сочи… Я уверен, что и Трамп туда доберется, в конце концов, и новый премьер-министр Британии, все — в Сочи на поклон русскому царю», — сказал Владимир Жириновский в программе «Сила Слова».

Напомним, на днях президент России встречался в Сочи с руководителями двух государств: 2 мая с канцлером германии Ангелой Меркель, а 3 мая — с президентом Турции Эрдоганом.

Как ранее сообщало ИА KrasnodarMedia, Владимир Жириновский в марте посетил с визитом Сочи, где принял участие в танцевальном флешмобе, посвященному членами ЛДПР началу весны. Акция прошла в сочинском торговом центре «Моремолл». С ним танцевали и другие активисты партии. Владимир Вольфович охотно общался с гражданами и отвечал на интересующие их вопросы.