Николай Меркушкин проведет пресс-конференцию, посвященную 5-летию работы в должности губернатора

Напомним, 10 мая 2012 года в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина были прекращены полномочия губернатора Самарской области Владимира Артякова в связи с переходом на другую работу. Временно исполняющим обязанности главы региона был назначен Николай Меркушкин, ранее почти 17 лет возглавлявший Мордовию.

12 мая 2012 года Самарская губернская дума утвердила кандидатуру Николая Меркушкина на посту губернатора. В этот же день состоялась инаугурация нового главы региона.