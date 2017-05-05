Иван Носков сложил полномочия вице-мэра Иркутска
По собственному желанию.
По собственному желанию.
Иван Носков сложил полномочия
Напомним, на прошлой неделе несколько сотрудников ключевых должностей уволены из комитета городского обустройства администрации Иркутска. Это начальник департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда Сергей Фоминых и начальник департамента дорожной деятельности Михаил Малыхин. Кроме того, свои посты потеряли несколько специалистов различных отделов.
4 мая стало известно, что свои полномочия сложил заместитель мэра — председатель комитета экономики администрации Иркутска Руслан Ким. Исполняющей обязанности назначена заместитель председателя комитета Юлия Ашуркова. Заместителем мэра — председателем комитета по управлению муниципальным имуществом назначена Екатерина Козулина.