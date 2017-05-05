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13:30 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Иван Носков сложил полномочия вице-мэра Иркутска

По собственному желанию.

Иван Носков сложил полномочия вице-мэра Иркутска по собственному желанию. В этой должности он работал с ноября 2015 года. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе мэрии Иркутска.

Напомним, на прошлой неделе несколько сотрудников ключевых должностей уволены из комитета городского обустройства администрации Иркутска. Это начальник департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда Сергей Фоминых и начальник департамента дорожной деятельности Михаил Малыхин. Кроме того, свои посты потеряли несколько специалистов различных отделов.

4 мая стало известно, что свои полномочия сложил заместитель мэра — председатель комитета экономики администрации Иркутска Руслан Ким. Исполняющей обязанности назначена заместитель председателя комитета Юлия Ашуркова. Заместителем мэра — председателем комитета по управлению муниципальным имуществом назначена Екатерина Козулина.

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