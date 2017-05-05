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14:56 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Мэрия Вихоревки намерена расторгнуть договор с «Тепловыми сетями» в Приангарье

Арбитражный суд Иркутской области рассмотрит исковое заявление о расторжении в одностороннем порядке.

Администрация Вихоревки Братского района намерена расторгнуть в одностороннем порядке договор с ООО «Тепловые сети» в Приангарье. Арбитражный суд Иркутской области рассмотрит исковое заявление. Муниципалитет давно должен был расторгнуть концессионный договор, заявил заместитель министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Александр Барнаков. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.

Отсутствие квалифицированного персонала — одна из серьезных причин возникновения критических ситуаций на котельной в Вихоревке. В отопительный сезон 2016−2017 годов, который еще не завершен, здесь произошло более 150-ти случаев аварийной остановки оборудования. Семь раз котельная останавливалась полностью.

«На котельной нет квалифицированного персонала по той причине, что здесь людям не платят. Организацию, эксплуатирующую теплоисточник, нужно менять на ту, которая будет делать это грамотно», — отметил Александр Барнаков.

Общество с ограниченной ответственностью «Тепловые сети», которое сейчас обслуживает угольную котельную на условиях концессионного соглашения, имеет задолженность перед сотрудниками (более 200 человек) по заработной плате. Сумма долга составляет около 2,5 млн рублей. На заседаниях КЧС Братского района и Вихоревки, которые прошли в марте-апреле текущего года, главе Вихоревского муниципального образования было рекомендовано расторгнуть концессионное соглашение с ООО «Тепловые сети».

«5 апреля 2017 года администрация Вихоревки направила ООО “Тепловые сети” уведомление об одностороннем расторжении концессионного соглашения. На 11 мая 2017 года назначено третье заседание арбитражного суда Иркутской области по иску администрации Вихоревского муниципального образования к ООО “Тепловые сети” о расторжении концессионного соглашения из-за неисполнения обязательств», — отметили в пресс-службе.

Как сообщил Александр Барнаков, сейчас в котельной «Водогрейная» планируется запустить котел № 7. Ввод в работу котла № 5 запланирован на 6 мая. Котельная «Водогрейная» работает в режиме циркуляции. Горячее водоснабжение в домах есть, но температура воды ниже нормативной. Объекты социальной сферы Вихоревки полностью обеспечены теплом и горячим водоснабжением от электрокотельной.

Напомним, 30 апреля из-за разрыва цепи колосниковой решетки в котельной был остановлен котел № 7, который обеспечивал подачу тепла в 170 жилых домов города. Котел № 5 также был ранее остановлен из-за поломки. В настоящее время котельная «Водогрейная» работает в режиме циркуляции, сетевой насос не остановлен. Горячее водоснабжение в домах есть, но температура воды ниже нормативной.

В электрокотельной температура сетевой воды Т-60/49°С, объекты социальной сферы Вихоревки полностью обеспечены теплом и горячим водоснабжением.

Между тем объявившая голодовку председатель Думы Вихоревки Братского района Иркутской области Анжелика Назимова обратилась к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с целью наведения порядка на территории города. Женщина намерена продолжить голодовку, если не будут привлечены к уголовной ответственности лица, виновные в срыве отопительного сезона в Вихоревке, погашены долги по зарплате работникам городской сферы ЖКХ, а также остановлены разрушительные процессы в партийном строительстве в Приангарье.

Кроме того, прокуратура Братского района выступила с предложением отправить в отставку мэра Вихоревки Геннадия Пуляева в связи с ненадлежащим исполнением им своих обязанностей и бездействием во время отопительного сезона. Соответствующее письмо направлено надзорным органом в Думу муниципального образования.

Почти 700 человек подписали петицию президенту России Владимиру Путину о плохом отоплении в домах и муниципальных учреждениях в городе Вихоревке Братского района в октябре прошлого года. Следователи СУ СКР по Иркутской области возбудили уголовное дело по статье «Халатность» в отношении сотрудников мэрии Вихоревки за срыв отопительного сезона. Следствие считает, что администрация городского поселения не приняла меры, направленные на своевременное решение проблемы с запуском отопления. Система теплообеспечения не была подготовлена в установленные сроки. Прокуратура Братского района Иркутской области проверила исполнение трудового законодательства в ООО «Вихоревское управление», по результатам которой руководитель жилищно-коммунального предприятия привлечен к административной ответственности.

Ситуация с началом отопительного сезона в Вихоревке в 2016 году была доведена до критической, а бюджету Иркутской области в связи с этим нанесен определенный ущерб. Виновным в этом должны быть предъявлены реальные претензии, заявил председатель правительства Иркутской области Александр Битаров. Окончательные выводы будут сделаны после завершения расследования дела Следственным комитетом РФ.

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