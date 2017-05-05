Прокуратура добилась увольнения замглавы поселения в Воронежской области
Чиновник проработал 3 месяца после осуждения за коррупцию.
Чиновник проработал 3 месяца после осуждения за коррупцию.
Прокуратура добилась увольнения судимого за коррупционное преступление замглавы администрации Верхнемамонского сельского поселения, сообщила
Прокурор района указал на это главе поселения в конце января 2017 года. При проверке исполнения законодательства о противодействии коррупции выяснилось, что судимый продолжает работать. Прокурор Верхнемамонского района подал иск в суд с требованием к администрации о расторжении трудового договора, и чиновника уволили.
— Муниципальный служащий, наделенный