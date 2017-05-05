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13:34 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Прокуратура добилась увольнения замглавы поселения в Воронежской области

Чиновник проработал 3 месяца после осуждения за коррупцию.

Прокуратура добилась увольнения судимого за коррупционное преступление замглавы администрации Верхнемамонского сельского поселения, сообщила пресс-служба прокуратуры Воронежской области в четверг, 4 мая. Заместитель главы администрации был осужден по ч. 2 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, совершенное группой лиц по предварительному сговору) в декабре 2016-го.

Прокурор района указал на это главе поселения в конце января 2017 года. При проверке исполнения законодательства о противодействии коррупции выяснилось, что судимый продолжает работать. Прокурор Верхнемамонского района подал иск в суд с требованием к администрации о расторжении трудового договора, и чиновника уволили.

— Муниципальный служащий, наделенный организационно-распорядительными полномочиями, судимый за коррупционное преступление, не отвечает предъявляемым требованиям к личности служащего и к его поведению и не может исполнять свои обязанности по занимаемой должности, — пояснили в прокуратуре.

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