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13:22 (мск), источник: Nakanune.ru

Куйвашев рассказал Мантурову, как идет подготовка к «Иннопрому»

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил главе Минпромторга Денису Мантурову о подготовке региона к международной промышленной выставке «Иннопром».

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора, участники рабочей встречи обсудили не только выставочную, деловую и культурную программы, но и развитие инфраструктуры международного выставочного центра «Екатеринбург-Экспо», на площадке которого ежегодно проводится «Иннопром».

«Свердловская область на выставке “Иннопром-2017” широко представит потенциал нашей молодежи, которая сегодня нацелена на получение знаний и навыков для развития промышленности региона, разработку и внедрение инновационных технологий. Так, одна из шести наших тематических зон будет посвящена программам всероссийского центра “Сириус” и уральского центра “Золотое сечение” для одаренных детей», — сказал Евгений Куйвашев.

Напомним, в 2017 году страной-партнером «Иннопрома» станет Япония, которая наряду с другими государствами представит свою национальную экспозицию.

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