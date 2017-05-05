Куйвашев рассказал Мантурову, как идет подготовка к «Иннопрому»

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора, участники рабочей встречи обсудили не только выставочную, деловую и культурную программы, но и развитие инфраструктуры международного выставочного центра «Екатеринбург-Экспо», на площадке которого ежегодно проводится «Иннопром».

«Свердловская область на выставке “Иннопром-2017” широко представит потенциал нашей молодежи, которая сегодня нацелена на получение знаний и навыков для развития промышленности региона, разработку и внедрение инновационных технологий. Так, одна из шести наших тематических зон будет посвящена программам всероссийского центра “Сириус” и уральского центра “Золотое сечение” для одаренных детей», — сказал Евгений Куйвашев.