Президент внес в Раду законопроект об инклюзивном образовании

Об этом Глава государства написал в Фейсбуке.

«Подал в Верховную Раду проект закона, который обеспечит продолжение развития инклюзивного образования в Украине. Этот шаг является чрезвычайно актуальным, ведь сейчас в Украине 10% детей требуют учета своих особенностей в образовательном процессе», — написал Порошенко.