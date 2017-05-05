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13:42 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Президент внес в Раду законопроект об инклюзивном образовании

Президент Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной Рады проект закона, который позволит обеспечить продолжение развития инклюзивного образования в Украине.

Источник: Telegraf.com.ua

Об этом Глава государства написал в Фейсбуке.

«Подал в Верховную Раду проект закона, который обеспечит продолжение развития инклюзивного образования в Украине. Этот шаг является чрезвычайно актуальным, ведь сейчас в Украине 10% детей требуют учета своих особенностей в образовательном процессе», — написал Порошенко.

Он убежден, что поддержка инклюзивного образования на законодательном уровне обеспечит доступ детей с особыми образовательными потребностями к учебному процессу в школах.

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