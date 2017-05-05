Россия ввела контроль самолетов и пассажиров на границе с Белоруссией

Он подчеркнул, что «пограничный контроль граждан Российской Федерации и Республики Беларусь, следующих этими рейсами, осуществляться не будет». Они по-прежнему смогут пересекать границу по внутренним паспортам.

Единственным изменением для них будет обязанность сохранять посадочный талон. Его нужно будет предъявлять по прибытию в Россию. «Отметки о пересечении границы в паспорте проставлять не будут», — отметил Рапота.

В Белоруссии с 12 февраля начал действовать пятидневный безвизовый режим въезда для граждан 80 стран, включая США и государств Евросоюза. Указ президента Белоруссии устанавливает безвизовый въезд через Национальный аэропорт Минска. Решение затрагивает интересы России, поскольку в рамках Союзного государства существует режим свободного передвижения, и иностранцы, прибывшие без виз в Белоруссию, могут нелегально проникнуть на российскую территорию.