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14:13 (мск), источник: РИА Новости

Россия ввела контроль самолетов и пассажиров на границе с Белоруссией

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Все рейсы между Россией и Белоруссией с 15 мая 2017 года будут переведены в международные сектора российских аэропортов. Пассажиры, которые не являются гражданами этих двух стран, будут проходить пограничный контроль. Об этом заявил госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота.

Источник: AP 2017

Он подчеркнул, что «пограничный контроль граждан Российской Федерации и Республики Беларусь, следующих этими рейсами, осуществляться не будет». Они по-прежнему смогут пересекать границу по внутренним паспортам.

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Единственным изменением для них будет обязанность сохранять посадочный талон. Его нужно будет предъявлять по прибытию в Россию. «Отметки о пересечении границы в паспорте проставлять не будут», — отметил Рапота.

В Белоруссии с 12 февраля начал действовать пятидневный безвизовый режим въезда для граждан 80 стран, включая США и государств Евросоюза. Указ президента Белоруссии устанавливает безвизовый въезд через Национальный аэропорт Минска. Решение затрагивает интересы России, поскольку в рамках Союзного государства существует режим свободного передвижения, и иностранцы, прибывшие без виз в Белоруссию, могут нелегально проникнуть на российскую территорию.

Комментарии
1
Давид
Дружба дружбой , а своя рубашка ближе к телу .
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