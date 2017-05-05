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13:46 (мск), источник: ТАСС

Лавров: группировка ИГ не сдается, но мы обязательно ее добьем

Министр констатировал, что боевики действуют не только на Ближнем Востоке и в Северной Африке, но и активизировались в Афганистане.

Источник: AP 2017

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пообещал «добить» ИГ (группировка «Исламское государство», запрещена в РФ — прим. ТАСС), несмотря на то, что террористы не хотят сдаваться.

«Они действуют на Ближнем Востоке и в Северной Африке, но пока не хотят сдаваться, но мы обязательно ее (ИГ) добьем», — сказал он в эфире телеканала «Мир 24».

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По словам Лаврова, ИГ стала также проявлять активность в Афганистане, особенно в северных районах страны, которые сопряжены с соседями и союзниками России.

Полтора года назад президент Владимир Путин, выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, напомнил министр, предложил западным партнерам создать единый фронт борьбы с терроризмом. «Несмотря на то, что коалиция в полной мере так и не была сформирована, предложение российского лидера остается в силе», — сказал Лавров.

По его словам, накануне в Магаданской области ФСБ задержала предполагаемого сторонника ИГ. «Задержанный оказался жителем Магадана. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Публичное оправдание терроризма», — заметил глава МИД РФ.

Комментарии
3
олег либералонелюб
Лавров молоток вообще !!
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Иван Петров
Желательно в сортире.
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Йона Поткиванок
Добьёт. Пацан сказал, пацан сделает.
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