Лавров: группировка ИГ не сдается, но мы обязательно ее добьем

«Они действуют на Ближнем Востоке и в Северной Африке, но пока не хотят сдаваться, но мы обязательно ее (ИГ) добьем», — сказал он в эфире телеканала «Мир 24».

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пообещал «добить» ИГ (группировка «Исламское государство», запрещена в РФ — прим. ТАСС), несмотря на то, что террористы не хотят сдаваться.

По словам Лаврова, ИГ стала также проявлять активность в Афганистане, особенно в северных районах страны, которые сопряжены с соседями и союзниками России.

Полтора года назад президент Владимир Путин, выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, напомнил министр, предложил западным партнерам создать единый фронт борьбы с терроризмом. «Несмотря на то, что коалиция в полной мере так и не была сформирована, предложение российского лидера остается в силе», — сказал Лавров.

По его словам, накануне в Магаданской области ФСБ задержала предполагаемого сторонника ИГ. «Задержанный оказался жителем Магадана. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Публичное оправдание терроризма», — заметил глава МИД РФ.