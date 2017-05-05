Парламент Молдовы торопится изменить избирательную систему

Инициаторами стали депутаты демократической фракции. Они же 14 марта зарегистрировали в парламенте инициативу об изменении Кодекса о выборах. Проект предусматривает переход к одномандатной системе голосования и формирование 101 избирательного округа. Кандидаты на пост депутаты должны собрать не менее тысячи и не более двух тысяч подписей для того, чтобы принять участие в выборах. Побеждает на выборах тот, кто набирает большинство голосов. Кроме того, инициатива предусматривает, что «отзыв депутата с поста не может быть сделан в первый или последний год его мандата. Отставка производится путем местного референдума».

КИШИНЕВ, 5 мая — Sputnik. Депутаты высшего законодательного органа Молдовы в пятницу включили в повестку дня проект закона по переходу к одномандатной избирательной системе.

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Против включения проекта в повестку дня без обсуждения в рамках постоянного бюро выступили сразу несколько фракций, в том числе социалисты, либерал-демократы и входящие в правящее большинство либералы. Последние заявили о том, что покинут зал заседаний, если проект внесут в пятницу на обсуждение парламента.

Против перехода к одномандатной системе выступает и фракция коммунистов.

Социалисты ранее сообщили, что поддерживают предложение президента Игоря Додона, который выступает за переход к смешанной избирательной системе.

В итоге по просьбе фракции социалистов парламент ушел на 30-минутный перерыв.