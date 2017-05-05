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14:08 (мск), источник: РИА Новости

Помощник Юревича не подтвердил объявление его в розыск

ЧЕЛЯБИНСК, 5 мая — РИА Новости. Информации о том, что бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич, обвиняемый во взятке, объявлен следствием в международный розыск, нет, сообщила РИА Новости помощник Юревича Юлия Бобылева.

«Нам ничего неизвестно о том, что Михаил Валерьевич объявлен в международный розыск, либо что-то о его заочном аресте. Соответствующих документов от следственных органов мы не получали. Не было данной информации и на официальных сайтах Следственного комитета России. Юревич в настоящее время находится на лечении, все это знают», — рассказала собеседница агентства.

Она уточнила, что читала в СМИ о том, что следствие якобы направило ходатайство о заочном аресте Юревича в суд Екатеринбурга, и он должен 12 мая рассмотреть данный вопрос. Если будет судебное заседание, тогда и будут дальнейшие комментарии, добавила она.

По данным следствия, Юревич систематически получал взятки от министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко, сумма которых составила 26 миллионов рублей. Кроме того, Юревич, по версии следствия, совершил подстрекательство Олега Грачева, назначенного на должность первого заместителя губернатора Челябинской области, к распространению клеветы о деятельности председателя областного суда региона. Юревич свою вину отрицает, в настоящее время он находится в Лондоне на лечении.

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