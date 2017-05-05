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14:13 (мск), источник: СуперОмск

Омский губернатор Виктор Назаров отчитался о доходах

За прошлый год глава региона заработал чуть более 5,9 млн рублей.

Стали известны доходы главы Омской области Виктора Назарова. За минувший год губернатор заработал 5,9 млн рублей. По сравнению с 2015 годом доходы Назарова снизились на 230 тыс. рублей. Год назад глава региона задекларировал 6,15 млн рублей дохода.

Супруга губернатора в 2016 году получила доход в 1 млн 440 тыс. 521 рубль. По сравнению с прошлым годом, ее доходы выросли более чем в раза. Тогда в декларации Галины Назаровой значилось чуть более 650 тыс. рублей. Причиной роста указываются проценты, полученные по депозитам.

Глава региона по-прежнему владеет квартирами площадью 64,3 кв. м и одну вторую доли в квартире площадью 143 «квадрата». На супругу Назарова также оформлена квартира и доля в собственности на нежилое помещение. Как и в прошлом году, Виктор Назаров отметил в декларации, что у него имеется прицеп к легковому автомобилю, хотя собственного транспорта у губернатора нет.

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