Омский губернатор Виктор Назаров отчитался о доходах
За прошлый год глава региона заработал чуть более 5,9 млн рублей.
За прошлый год глава региона заработал чуть более 5,9 млн рублей.
Стали известны доходы главы Омской области Виктора Назарова. За минувший год губернатор заработал 5,9 млн рублей. По сравнению с 2015 годом доходы Назарова снизились на 230 тыс. рублей. Год назад глава региона задекларировал 6,15 млн рублей дохода.
Супруга губернатора в 2016 году получила доход в 1 млн 440 тыс. 521 рубль. По сравнению с прошлым годом, ее доходы выросли более чем в раза. Тогда в декларации Галины Назаровой значилось чуть более 650 тыс. рублей. Причиной роста указываются проценты, полученные по депозитам.
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