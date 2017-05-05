Омский губернатор Виктор Назаров отчитался о доходах

Стали известны доходы главы Омской области Виктора Назарова. За минувший год губернатор заработал 5,9 млн рублей. По сравнению с 2015 годом доходы Назарова снизились на 230 тыс. рублей. Год назад глава региона задекларировал 6,15 млн рублей дохода.

Супруга губернатора в 2016 году получила доход в 1 млн 440 тыс. 521 рубль. По сравнению с прошлым годом, ее доходы выросли более чем в раза. Тогда в декларации Галины Назаровой значилось чуть более 650 тыс. рублей. Причиной роста указываются проценты, полученные по депозитам.