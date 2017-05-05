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14:04 (мск), источник: Обозреватель

Раздача пистолетов: ГПУ обязали открыть дело на Авакова

Печерский районный суд Киева вынес решение, которым обязал Генеральную прокуратуру зарегистрировать уголовное производства по фактам нарушений министром внутренних дел Арсеном Аваковым законодательства при вручении наградного огнестрельного.

Источник: Reuters

Как пишут Українські Новини, ГПУ обязали провести расследование изложенных фактов в полном объеме, как это предусмотрено действующим Уголовно-процессуальным кодексом.

Во время рассмотрения дела суд отклонил аргументы представителей ГПУ, пояснивших нежелание регистрировать уголовное производство «не изложенными в полном объеме элементами состава преступления».

«Закон не возлагает на заявителя обязанность полностью воспроизводить в заявлении либо сообщении об уголовном правонарушении все элементы состава преступления, достаточно изложения объективных признаков преступления», — говорится в судебном решении.

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Как отмечает истец, Аваков раздает наградное оружие, ссылаясь на Дисциплинарный устав Вооруженных сил.

В преамбуле устава Вооруженных сил четко прописано на кого он распространяется — действующих военнослужащих, военнослужащих запаса, пограничников, СБУ и т. д. Но никак не на министра МВД и гражданских лиц.

У МВД существует свой «Дисциплинарный устав органов внутренних дел», он позволяет вручать наградное огнестрельное оружие исключительно «лицам руководящего состава органов внутренних дел».

Ограничительная норма была внесена в Дисциплинарный устав в 2006 году, чтобы пресечь раздачу наградного оружия министрами внутренних дел лицам, на которых не распространяется право награждения именным оружием.

В 2015 году Аваков издал приказ об утверждении новой редакции Положения о ведомственной поощрительной награде МВД «Огнестрельное оружие», где вместо Дисциплинарного устава органов внутренних дел сослался на Дисциплинарный устав Вооруженных сил.

Однако, приказ министра не может отменять норму устава, имеющего силу закона и принимающегося парламентом.

Как писал «Обозреватель», глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков в течение 2014−2016 годов вручил 1322 единицы наградного оружия, из них 112 «стволов» — народным депутатам.

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