Раздача пистолетов: ГПУ обязали открыть дело на Авакова

«Закон не возлагает на заявителя обязанность полностью воспроизводить в заявлении либо сообщении об уголовном правонарушении все элементы состава преступления, достаточно изложения объективных признаков преступления», — говорится в судебном решении.

Во время рассмотрения дела суд отклонил аргументы представителей ГПУ, пояснивших нежелание регистрировать уголовное производство «не изложенными в полном объеме элементами состава преступления».

Как пишут Українські Новини, ГПУ обязали провести расследование изложенных фактов в полном объеме, как это предусмотрено действующим Уголовно-процессуальным кодексом.

Как отмечает истец, Аваков раздает наградное оружие, ссылаясь на Дисциплинарный устав Вооруженных сил.

В преамбуле устава Вооруженных сил четко прописано на кого он распространяется — действующих военнослужащих, военнослужащих запаса, пограничников, СБУ и т. д. Но никак не на министра МВД и гражданских лиц.

У МВД существует свой «Дисциплинарный устав органов внутренних дел», он позволяет вручать наградное огнестрельное оружие исключительно «лицам руководящего состава органов внутренних дел».

Ограничительная норма была внесена в Дисциплинарный устав в 2006 году, чтобы пресечь раздачу наградного оружия министрами внутренних дел лицам, на которых не распространяется право награждения именным оружием.

В 2015 году Аваков издал приказ об утверждении новой редакции Положения о ведомственной поощрительной награде МВД «Огнестрельное оружие», где вместо Дисциплинарного устава органов внутренних дел сослался на Дисциплинарный устав Вооруженных сил.

Однако, приказ министра не может отменять норму устава, имеющего силу закона и принимающегося парламентом.

Как писал «Обозреватель», глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков в течение 2014−2016 годов вручил 1322 единицы наградного оружия, из них 112 «стволов» — народным депутатам.