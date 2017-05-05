От 3 до 5 млн рублей. Челябинские вице-губернаторы отчитались о доходах за 2016 год

Доход Евгения Редина за год сократился на 1 млн рублей. В собственности у вице-губернатора два земельных участка, жилой дом, две квартиры и два гаража, а также автомобили AUDI 100 и VW TOUREG.

4 млн рублей задекларировал Вадим Евдокимов. Ему принадлежат земельный участок, садовый дом, квартира в долевой собственности, автомобиль Lexus RX-350 и мотовездеход Yamaha YEM 125А.