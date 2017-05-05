От 3 до 5 млн рублей. Челябинские вице-губернаторы отчитались о доходах за 2016 год

Доход Евгения Редина за год сократился на 1 млн рублей. В собственности у
4 млн рублей задекларировал Вадим Евдокимов. Ему принадлежат земельный участок, садовый дом, квартира в долевой собственности, автомобиль Lexus RX-350 и мотовездеход Yamaha YEM 125А.
По 3,7 млн рублей за год заработали Руслан Гаттаров, Евгений Голицын и Олег Климов. В собственности руководителя аппарата губернатора и правительства области земельный участок, жилой дом и автомобили Toyota verso и Jeep Grand Cherokee. Олегу Климову принадлежат земельный участок, квартира и гараж.
Меньше всех из замов Дубровского задекларировал Сергей Шаль — 3,1 млн рублей. Доходы
Отметим, что губернатор Борис Дубровский за 2016 год задекларировал доход в размере 73,7 млн рублей.