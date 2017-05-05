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14:21 (мск), источник: Nakanune.ru

От 3 до 5 млн рублей. Челябинские вице-губернаторы отчитались о доходах за 2016 год

Вице-губернаторы Челябинской области отчитались о доходах за 2016 год. Больше всех заработал первый заместитель главы региона Евгений Редин, задекларировавший 5,3 млн рублей, самый низкий доход у Сергея Шаля — 3.1 млн рублей.

Доход Евгения Редина за год сократился на 1 млн рублей. В собственности у вице-губернатора два земельных участка, жилой дом, две квартиры и два гаража, а также автомобили AUDI 100 и VW TOUREG.

4 млн рублей задекларировал Вадим Евдокимов. Ему принадлежат земельный участок, садовый дом, квартира в долевой собственности, автомобиль Lexus RX-350 и мотовездеход Yamaha YEM 125А.

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По 3,7 млн рублей за год заработали Руслан Гаттаров, Евгений Голицын и Олег Климов. В собственности руководителя аппарата губернатора и правительства области земельный участок, жилой дом и автомобили Toyota verso и Jeep Grand Cherokee. Олегу Климову принадлежат земельный участок, квартира и гараж.

Меньше всех из замов Дубровского задекларировал Сергей Шаль — 3,1 млн рублей. Доходы вице-губернатора за год сократились на 1,5 млн рублей. Он является владельцем земельного участка, дома, двух квартир и бани.

Отметим, что губернатор Борис Дубровский за 2016 год задекларировал доход в размере 73,7 млн рублей.

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