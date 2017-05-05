Компанейщиков продолжает гонять по Омску на японском байке Yamaha DragStar

Чиновник, курирующий внутреннюю политику облправительства, заработал за 2016 год 4 миллиона 231 тысячи рублей. Судя по декларации, доходы чиновника незначительно снизились по сравнению с 2015 годом, тогда он заработал 4 миллиона 420 тысяч рублей.

Кроме того, за год заместитель губернатора Омской области, курирующий внутреннюю политику, так и не обновил свой автопарк. В его декларации по-прежнему значатся автомобили Ford Focus и Mazda 6, а также мотоцикл Yamaha DragStar 1100.

О любви чиновника к дорогим скоростным мотоциклам пресса писала неоднократно, и, судя по всему, 44-летний чиновник не изменил своим привычкам и продолжает входить в круг известных байкеров региона.

Не изменилось и его имущественное положение. В декларации как и в прошлом году значатся земельный участок площадью 599 кв. м., дом площадью 148,8 кв.м. и квартира площадью 92,3 кв. м.

Супруга чиновника заработала за год всего 72 тысячи рублей.