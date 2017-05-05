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14:49 (мск), источник: СуперОмск

Назаров сам себе срезал зарплату

В правительстве пояснили, почему сократились доходы губернатора Виктора Назарова.

Источник: РИА "Новости"

Как ранее сообщал «СуперОмск», за 2016 год глава региона Виктор Назаров заработал на 230 тыс. меньше, чем в 2015 году.

Советник губернатора Юлия Соколенко пояснила, что в прошлом году Виктор Назаров сам отменил себе и членам правительства надбавку за работу со сведениями, относящимися к государственной тайне. Отсюда и взялся выпавший доход.

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