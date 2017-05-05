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14:47 (мск), источник: РИА Новости

Путин попросит генпрокурора и главу МВД проверить ситуацию с геями в Чечне

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой, что попросит генпрокурора и главу МВД оказать содействие в проверке ситуации в СКФО с людьми нетрадиционной ориентации.

Источник: РИА Новости

В ходе встречи с президентом Москалькова напомнила, что она занимается проблемой нарушения прав людей нетрадиционной ориентации. «Я направила ряд ходатайств в прокуратуру, следственные органы. И просила бы вас дать поручение, возможно, о создании межведомственной рабочей группы, которая могла бы здесь, в центральной части, а не на территории Чечни, принимать обращения от граждан, если таковые будут», — отметила она.

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«Сегодня проверка будет затруднена тем, что люди не готовы назвать свое имя. Вместе с тем наш закон о защите свидетелей, потерпевших позволяет использовать мощные рычаги государственной защиты и сохранить конфиденциальность тех, кто обращается, дать им возможность зашифровать их имя, дать другие документы, если они готовы заявить о себе, мы тогда будем готовы их защитить и восстановить в правах», — добавила Москалькова, говоря о проблеме.

«Хотел бы только сказать, что, конечно, я переговорю с генеральным прокурором, министром внутренних дел, с тем чтобы они вас поддержали по той теме, которую вы подняли сейчас, по известной информации или по слухам, можно сказать, о том что происходит у нас на Северном Кавказе с людьми нетрадиционной сексуальной ориентации. Это само собой разумеется», — ответил Путин, добавив, что надеется на отклик МВД и генпрокурора и поддержку.

Комментарии
4
олег либералонелюб
геи и в чечне этож до чего мир докатился то......
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Алексей
Пойдём на встречу прогрессивному человечеству. Поможем геям стать теми, кем они себя чувствуют.
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Ирина Кондрачкова
Правильный доклад по итогам проверки: геев в Чечне нет!
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