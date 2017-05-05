Путин попросит генпрокурора и главу МВД проверить ситуацию с геями в Чечне

В ходе встречи с президентом Москалькова напомнила, что она занимается проблемой нарушения прав людей нетрадиционной ориентации. «Я направила ряд ходатайств в прокуратуру, следственные органы. И просила бы вас дать поручение, возможно, о создании межведомственной рабочей группы, которая могла бы здесь, в центральной части, а не на территории Чечни, принимать обращения от граждан, если таковые будут», — отметила она.

«Сегодня проверка будет затруднена тем, что люди не готовы назвать свое имя. Вместе с тем наш закон о защите свидетелей, потерпевших позволяет использовать мощные рычаги государственной защиты и сохранить конфиденциальность тех, кто обращается, дать им возможность зашифровать их имя, дать другие документы, если они готовы заявить о себе, мы тогда будем готовы их защитить и восстановить в правах», — добавила Москалькова, говоря о проблеме.

«Хотел бы только сказать, что, конечно, я переговорю с генеральным прокурором, министром внутренних дел, с тем чтобы они вас поддержали по той теме, которую вы подняли сейчас, по известной информации или по слухам, можно сказать, о том что происходит у нас на Северном Кавказе с людьми нетрадиционной сексуальной ориентации. Это само собой разумеется», — ответил Путин, добавив, что надеется на отклик МВД и генпрокурора и поддержку.