Вижевитова, сидя на больничном, заработала 3,7 млн рублей

Часть слуг народа сумела нарастить свои доходы и обзавестись имуществом, а другие же, наоборот, потеряли в деньгах. А вот ситуация с Татьяной Вижевитовой остается непонятной.

За 2016 год заместитель губернатора Омской области заработала немногим более 3,7 млн рублей, при это более 2-х месяцев чиновница провела на больничном. На данный момент Вижевитова болеет уже дольше полугода. На фоне остальных зампредов доход Вижевитовой смотрится вполне достойно — все они заработали от 4 до 4,5 миллионов рублей. Так самым «бедным» стал Андрей Новоселов — 4 млн, а самым богатым — Игорь Бондарев с 4,58 млн рублей дохода.

Напомним, Татьяна Вижевитова ушла на больничный на пике слухов об ее отставке, еще в октябре 2016 года. Сначала был уволен бывший министр спорта Константин Подбельский. Комментируя уход Подбельского, в пресс-службе правительства случайно оговорились, что уволена и Вижевитова. Однако чиновница тогда заявила в СМИ, что «она пока сидит». Между тем, как и предполагал в свое время «СуперОмск», функционал Вижевитовой был распределен между другими зампредами.

Отметим, что по закону, в случае тяжелого заболевания больничный у госслужащего может продолжаться и 10 месяцев, и даже год. Во время болезни человек получает страховые пособия, его трудовой стаж не прекращается, заработная плата тихонько капает в карман, а уволить его до выхода на работу не имеют права.