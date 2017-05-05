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14:58 (мск), источник: СуперОмск

Бондарев обошел Компанейщикова по доходам среди чиновников облправительства

Облправительство опубликовало сведения о доходах за 2016 год чиновников, занимающих руководящие должности.

Помимо губернатора, в правительстве Омской области самым доходным оказался заместитель председателя Игорь Бондарев, увеличивший свой заработок на 400 тысяч и задекларировавший 4,5 млн рублей.

Таким образом, он обошел прошлогоднего лидера Владимира Компанейщикова, который сейчас оказался только на четвертом месте с доходом 4,2 млн рублей.

Имущество Игоря Бондарева и его семьи осталось неизменным: это снегоход Yamaha, жилой дом площадью 200 кв. метров и земельный участок площадью 1093 кв. метра в собственности вице-губернатора; автомобиль Toyota Land Cruiser, квартира площадью 106,5 кв. метров и земельный участок в 1482 кв. метра в собственности супруги чиновника.

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