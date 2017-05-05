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15:08 (мск), источник: Volga News

Мэрия Самары не допустит уничтожения пруда около Самарского педуниверситета

В пятницу, 5 мая, главы Самары Олег Фурсов поручил департаменту городского хозяйства и экологии взять под контроль ситуацию вокруг засыпки пруда Сухой, расположенного на территории Самарского педагогического университета в Советском районе.

По словам руководителя управления экологии и охраны окружающей среды Андрея Христова, в адрес департамента поступило множество жалоб от жителей близлежащих домов на засыпку водоема. По итогам проверки было возбуждено дело об административном правонарушении сразу по нескольким статьям. Виновным грозит штраф до 250 тыс. рублей.

«В 1991 г. постановлением исполкома Совета народных депутатов водоем был признан памятником природы местного значения. Однако в связи с изменениями в федеральном законодательстве это постановление было отменено. В настоящее время юридический статус пруда не определен, — отметил Андрей Христов. — Несмотря на это, мы потребовали приостановить работы, связанные с уничтожением водоема. Ситуация состоит на постоянном контроле департамента городского хозяйства и экологии и районной администрации».

Пруд Сухой — искусственного происхождения, его вырыли и обустроили еще до 1917 года. За эти годы вокруг пруда образовалась своя экосистема — его облюбовали утки, которые прилетают сюда каждый год, по вечерам квакают лягушки. Рядом с прудом находится небольшая парковая зона с асфальтовой дорожкой.

Добавим, что местные неравнодушные жители практически круглосуточно дежурят у водоема, чтобы не допустить на территорию строительную технику. От них также поступило несколько обращений в правоохранительные органы.

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