Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым приехал в Кишинев

Бинали Йылдырым встретится с президентом Игорем Додоном, спикером Андрианом Канду и главой кабмина Павлом Филипом. Он примет участие в церемонии открытия посольства Турции в Молдове и форуме деловых людей, а также посетит Институт матери и ребенка.

В субботу премьеры Молдовы и Турции отправятся в Комрат, где встретятся с башканом Гагаузии и примут участие в IV съезде гагаузов. Бинали Йылдырым и Павел Филип посетят Комратский госуниверситет и примут участие в церемонии закладки первого камня в фундаменте нового эко-отеля.