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17:06 (мск), источник: Калининград.Ru

«Образование шестизначных сумм»: директора школ и лагерей Калининграда отчитались о доходах

Второй год подряд больше всего заработал глава Центра отдыха и поддержки молодёжных инициатив «Огонёк» Александр Фадин.

Источник: Калининград.Ru

Директора образовательных учреждений и детских лагерей, которые находятся в ведении администрации Калининграда, отчитались о своих доходах за 2016 год. Декларации опубликованы на официальном сайте мэрии.

Как и в прошлом году, самым состоятельным руководителем оказался глава Центра отдыха и поддержки молодёжных инициатив «Огонёк» Александр Фадин. Однако его доход сократился с 10,7 до 7,08 миллионов рублей. Директор учреждения по-прежнему владеет тремя участками общей площадью 104,6 тысяч квадратных метров и арендует землю в 296 «квадратов». Кроме того, Фадин имеет жилой дом и квартиру, ездит на Volkswagen Touareg. Супруга руководителя центра, напротив, преумножила свой годовой заработок с 3,3 до 4,04 миллионов рублей.

Директор детского сада № 102 Светлана Габитова за 2016 год смогла увеличить свой доход втрое и заняла вторую позицию среди самых богатых глав образовательных учреждений. В декларации она указала заработок в 3,87 миллиона рублей, три квартиры 72,1, 55,1 и 73,4 квадратных метра, парковку и нежилое здание.

Третьей по состоятельности стала глава школы № 41 Элеонора Симонова. В 2016 году её доход увеличился в два раза до 3,81 миллиона рублей. Кроме того, у руководителя образовательного учреждения «расширилась» квартира, которая находится в собственности. Сейчас площадь её жилой недвижимости составляет 88,1 квадратный метр, а в 2015 году Симонова декларировала помещение 54,3 «квадрата». При этом директор до сих пор ездит на Opel Mokka.

Меньше всего в 2016 году заработала руководитель центра отдыха «Бригантина» Ольга Малюкова — 464 тысячи рублей. В собственности у неё находится земельный участок площадью 9,4 тысячи квадратных метров и автомобили Ford Escort и Hyundai Matrix. Также руководитель лагеря владеет квартирой 81,5 «квадрата».

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