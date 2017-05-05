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17:55 (мск), источник: Publika.md

Министр транспорта Юрий Киринчук остается под стражей

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Юрий Киринчук останется под стражей.

Источник: Publika.md

Судьи Апелляционной Палаты оставили в силе решение суда первой инстанции, тем самым отклонив просьбу адвокатов. Последние отмечают, что у суда нет оснований для нахождения Юрия Киринчука в изоляторе.

Напомним, что Юрия Киринчука обвиняют в пассивной коррупции, превышении служебных полномочий, а также в незаконной добыче полезных ископаемых.

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