Министр транспорта Юрий Киринчук остается под стражей

Судьи Апелляционной Палаты оставили в силе решение суда первой инстанции, тем самым отклонив просьбу адвокатов. Последние отмечают, что у суда нет оснований для нахождения Юрия Киринчука в изоляторе.

Напомним, что Юрия Киринчука обвиняют в пассивной коррупции, превышении служебных полномочий, а также в незаконной добыче полезных ископаемых.