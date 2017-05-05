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17:17 (мск), источник: Volga News

В трех районных судах области назначены новые председатели

Согласно апрельскому указу президента РФ, к исполнению обязанностей председателя Сергиевского районного суда приступил бывший судья Железнодорожного района Самары 43-летний Валерий Тюленев.

Большеглушицкий райсуд возглавила 58-летняя Нина Сашнина, Исаклинский — 55-летняя Раифа Минбаева.

Второй год без председателя остается Арбитражный суд Самарской области, чей состав тем же указом пополнила арбитражный судья Людмила Исакова, ранее являвшаяся помощником местной арбитражной судьи Ольги Якимовой.

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