В трех районных судах области назначены новые председатели
Согласно апрельскому указу президента РФ, к исполнению обязанностей председателя Сергиевского районного суда приступил бывший судья Железнодорожного района Самары 43-летний Валерий Тюленев.
Согласно апрельскому указу президента РФ, к исполнению обязанностей председателя Сергиевского районного суда приступил бывший судья Железнодорожного района Самары 43-летний Валерий Тюленев.
Большеглушицкий райсуд возглавила 58-летняя Нина Сашнина, Исаклинский — 55-летняя Раифа Минбаева.
Второй год без председателя остается Арбитражный суд Самарской области, чей состав тем же указом пополнила арбитражный судья Людмила Исакова, ранее являвшаяся помощником местной арбитражной судьи Ольги Якимовой.