Меморандум о зонах деэскалации в Сирии подготовили по поручению Путина

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Меморандум о создании зон деэскалации в Сирии был подготовлен Минобороны России по прямому поручению президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил на брифинге заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин.

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«Документ был подготовлен Минобороны России по прямому поручению Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации Владимира Владимировича Путина для закрепления режима прекращения боевых действий на территории Сирии», — сказал Фомин.

Накануне по итогам переговоров, проходивших в течение двух дней в столице Казахстана, полномочными представителями России, Ирана и Турции подписан меморандум о создании зон деэскалации в Сирии.

«В то же время его подписание поддержано всеми основными заинтересованными игроками: ООН, администрацией США, руководством Саудовской Аравии и другими странами, что является определенной гарантией его претворения в жизнь. Меморандум вступает в силу завтра, то есть, с 00.00 (мск) 6 мая», — сказал он.

Отделение террористов от оппозиции

Фомин также заявил, что меморандум позволит отделить оппозицию от террористов и будет способствовать прекращению боевых действий.

«Меморандум — это знаковый документ, реализация которого позволит на земле отделить оппозицию от международных террористических группировок ИГИЛ (прежнее название террористической группировки «Исламское государство», ИГ) и «Джебхат ан-Нусра (запрещенные в РФ группировки)», — сказал он.

«Но самое главное, что выполнение меморандума позволит прекратить боевые действия конфликтующих сторон и фактически остановить гражданскую войну в Сирии», — добавил он.