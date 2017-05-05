Дубль два: после 9 мая в Омске еще раз попытаются выбрать мэра

Как сообщили в омском Горсовете, комиссия по отбору кандидатур на должность мэра Омска повторно соберется 10 мая. Тогда же, скорее всего, будет объявлена дата новых выборов.

У претендентов, в прошлый раз не прошедших отбор, появится второй шанс, впрочем, довольно призрачный. По данным инсайдеров, нового мэра Омска назначат в июле этого года, и, вероятно, это будет человек из Москвы. Высказывалось предположение, что в Кремле губернатору Виктору Назарову предложили кандидатуру экс-первого вице-губернатора Андрея Бесштанько, который сейчас работает замглавы департамента соцзащиты населения Москвы.

Напомним, 19 апреля выборы мэра признали несостоявшимися из-за отсутствия кандидатов. Сначала свою заявку отозвал фаворит гонки Станислав Гребенщиков, против которого возбудили уголовное дело. Вчера, 4 мая, он был отправлен в отставку — по официальной версии, в связи с выходом на пенсию. Следом свои документы забрали глава Минтруда и соцразвития Омской области Владимир Куприянов и молодой предприниматель Андрей Ерошевич.

Ранее депутат Горсовета Алексей Ложкин предложил запретить повторно выдвигаться претендентам, которые после регистрации отозвали свою кандидатуру.