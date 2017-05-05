Дубль два: после 9 мая в Омске еще раз попытаются выбрать мэра
Комиссия соберется для определения даты повторных выборов сразу после майских праздников.
Комиссия соберется для определения даты повторных выборов сразу после майских праздников.
Как сообщили в омском Горсовете, комиссия по отбору кандидатур на должность мэра Омска повторно соберется 10 мая. Тогда же, скорее всего, будет объявлена дата новых выборов.
У претендентов, в прошлый раз не прошедших отбор, появится второй шанс, впрочем, довольно призрачный. По данным инсайдеров, нового мэра Омска назначат в июле этого года, и, вероятно, это будет человек из Москвы. Высказывалось предположение, что в Кремле губернатору Виктору Назарову предложили кандидатуру
Напомним, 19 апреля выборы мэра признали несостоявшимися
Ранее депутат Горсовета Алексей Ложкин предложил запретить повторно выдвигаться претендентам, которые после регистрации отозвали свою кандидатуру.