Наибольший доход среди министров Нижегородской области в 2016 году получили Ольга Сулима, Игорь Норенков и Сергей Наумов
Как сообщается на сайте правительства региона, самый большой доход среди кабмина получила министр финансов Ольга Сулима.
Как сообщается на сайте правительства региона, самый большой доход среди кабмина получила министр финансов Ольга Сулима.
Согласно информации, в прошлом году по основному месту работы министр финансов региона заработала 4,473 млн. рублей, министр экономики и конкурентной политики Игорь Норенков 3,447 млн. рублей и министр образования Сергей Наумов 3,374 млн.
Кроме того, муж министра финансов Ольги Сулимы задекларировал доход в 622,860 тыс. рублей, супруга Игоря Норенкова — 200,353 тыс. рублей.
Министр внутренней региональной и муниципальной политики области Роман Любарский заработал на основном месте 2,996 млн. рублей и его супруга заработала 53,597 тыс. рублей.
Доход министра сельского хозяйства Алексея Морозова в 2016 году составил 2,961 млн. рублей, его жена — 155,355 тыс. рублей.
Министр информационных технологий, связи и средств массовой информации Нижегородской области Сергей Кучин получил доход в размере 2,835 млн. рублей. Супруга министра заработала 97,037 тыс. рублей.
Доход министра транспорта и автомобильных дорог Александра Герасименко на своем посту составил 2,604 млн. рублей. Его супруга заработала 3,165 млн. рублей и получила 1,1 млн. рублей дохода от продажи имущества. Общий же доход регионального министра транспорта составил в 2016 году чуть более 7,244 млн. рублей.
Министр культуры региона Сергей Горин заработал 2,628 млн. рублей и его жена заработала в 2016 году 334,380 тыс. рублей.
Министр спорта Сергей Панов получил доход в 2,490 млн. рублей, а его супруга — 38,724 тыс. рублей.
Министр правительства и полпред губернатора в Законодательном собрании Нижегородской области Денис Бакиев заработал в 2016 году по основному месту работы 1,579 млн. рублей, а его общий доход составил 4,628 млн. рублей. Также министр получил 10 млн. рублей от продажи имущества.
Министр инвестиций, земельных и имущественных отношений области Екатерина Пивоварова задекларировала доход по основному месту работы в размере 476,616 тыс. рублей, а также общий доход — 10,139 млн. рублей.
Доход управляющего делами правительства Нижегородской области Виктора Потапова составил в 2016 году 2,537 млн. рублей.
Как сообщалось ранее, доход губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева по основному месту работы в 2016 году остался на уровне 2015 года.
Ранее сообщалось, что наибольший доход по основному месту работы среди заместителей губернатора Нижегородской области в 2016 году получили Евгений Люлин и Дмитрий Сватковский.