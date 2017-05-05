Наибольший доход среди министров Нижегородской области в 2016 году получили Ольга Сулима, Игорь Норенков и Сергей Наумов

Согласно информации, в прошлом году по основному месту работы министр финансов региона заработала 4,473 млн. рублей, министр экономики и конкурентной политики Игорь Норенков 3,447 млн. рублей и министр образования Сергей Наумов 3,374 млн.

Кроме того, муж министра финансов Ольги Сулимы задекларировал доход в 622,860 тыс. рублей, супруга Игоря Норенкова — 200,353 тыс. рублей.

Министр внутренней региональной и муниципальной политики области Роман Любарский заработал на основном месте 2,996 млн. рублей и его супруга заработала 53,597 тыс. рублей.

Доход министра сельского хозяйства Алексея Морозова в 2016 году составил 2,961 млн. рублей, его жена — 155,355 тыс. рублей.

Министр информационных технологий, связи и средств массовой информации Нижегородской области Сергей Кучин получил доход в размере 2,835 млн. рублей. Супруга министра заработала 97,037 тыс. рублей.

Доход министра транспорта и автомобильных дорог Александра Герасименко на своем посту составил 2,604 млн. рублей. Его супруга заработала 3,165 млн. рублей и получила 1,1 млн. рублей дохода от продажи имущества. Общий же доход регионального министра транспорта составил в 2016 году чуть более 7,244 млн. рублей.

Министр культуры региона Сергей Горин заработал 2,628 млн. рублей и его жена заработала в 2016 году 334,380 тыс. рублей.

Министр спорта Сергей Панов получил доход в 2,490 млн. рублей, а его супруга — 38,724 тыс. рублей.

Министр правительства и полпред губернатора в Законодательном собрании Нижегородской области Денис Бакиев заработал в 2016 году по основному месту работы 1,579 млн. рублей, а его общий доход составил 4,628 млн. рублей. Также министр получил 10 млн. рублей от продажи имущества.

Министр инвестиций, земельных и имущественных отношений области Екатерина Пивоварова задекларировала доход по основному месту работы в размере 476,616 тыс. рублей, а также общий доход — 10,139 млн. рублей.

Доход управляющего делами правительства Нижегородской области Виктора Потапова составил в 2016 году 2,537 млн. рублей.

Как сообщалось ранее, доход губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева по основному месту работы в 2016 году остался на уровне 2015 года.

Ранее сообщалось, что наибольший доход по основному месту работы среди заместителей губернатора Нижегородской области в 2016 году получили Евгений Люлин и Дмитрий Сватковский.