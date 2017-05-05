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17:34 (мск), источник: РИА Новости

Власти Крыма напомнили, что полуостров всегда открыт для украинцев

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая — РИА Новости, Виктор Лященко. Граждане Украины, которые сохраняют память о подвигах советских солдат, могут принять участие в парадах Победы, которые пройдут 9 мая в Крыму, заявил вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский.

Источник: РИА "Новости"

День Победы 9 мая является на Украине праздничным, однако украинские националисты заявляли, что собираются помешать проведению 9 мая в Киеве акции «Бессмертный полк».

Институт национальной памяти Украины ранее выступал с инициативой отменить выходной 9 мая, оставив его государственным праздником, при этом государственным праздником и выходным днем предлагалось сделать также 8 мая. В этот день с 2015 года на Украине отмечается День памяти и примирения в знак солидарности с европейскими странами, отмечающими в этот день капитуляцию нацистской Германии.

«Крым открыт для соотечественников и никогда свои границы закрывать не будет», — сказал РИА Новости Полонский.

Вице-премьер подчеркнул, что не менее важно, чтобы украинцы не боялись выходить на парады и идти в колоннах «Бессмертного полка» в своих городах и населенных пунктах.

«Они должны сообща показать свою позицию и силу, что людей, которые чтят подвиг своих отцов и дедов, много, и те, кто называет себя нынешней украинской властью, обязаны с ними считаться», — сказал Полонский.

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