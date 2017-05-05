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20:24 (мск), источник: БЕЛТА

Беларусь не будет осуществлять пограничный контроль внутренних авиарейсов в Россию и обратно

Беларусь не будет осуществлять пограничный контроль внутренних рейсов в Россию и обратно.

Источник: AP 2017

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Об этом заявил сегодня журналистам начальник управления пограничного контроля Госпогранкомитета Олег Ляшук, передает корреспондент БЕЛТА.

Государственным пограничным комитетом Беларуси получена официальная информация о том, что с 15 мая 2017 года российская сторона в авиационных пунктах пропуска будет осуществлять пограничный контроль в отношении воздушных судов, прибывающих из Беларуси и следующих в обратном направлении, в том числе пассажиров.

С этой целью все авиарейсы будут переведены в международные сектора аэропортов России. В отношении граждан Беларуси и России пограничный контроль осуществляться не будет. Они могут проследовать по документам, удостоверяющим личность, и посадочным талонам на тот или иной рейс в одном или другом направлении.

В Беларуси пограничный контроль на воздушных судах, следующих авиарейсами из Беларуси в Россию и в обратном направлении, осуществляться не будет.

«Беларусь в настоящее время не видит причин для проведения пограничного контроля на внутренних рейсах между Россией и Беларусью», — сказал Олег Ляшук.

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