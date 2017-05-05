Беларусь не будет осуществлять пограничный контроль внутренних авиарейсов в Россию и обратно

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Об этом заявил сегодня журналистам начальник управления пограничного контроля Госпогранкомитета Олег Ляшук, передает корреспондент БЕЛТА.

Государственным пограничным комитетом Беларуси получена официальная информация о том, что с 15 мая 2017 года российская сторона в авиационных пунктах пропуска будет осуществлять пограничный контроль в отношении воздушных судов, прибывающих из Беларуси и следующих в обратном направлении, в том числе пассажиров.

С этой целью все авиарейсы будут переведены в международные сектора аэропортов России. В отношении граждан Беларуси и России пограничный контроль осуществляться не будет. Они могут проследовать по документам, удостоверяющим личность, и посадочным талонам на тот или иной рейс в одном или другом направлении.