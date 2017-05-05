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17:54 (мск), источник: Actualitati.md

Проект одномандатной системы вызвал жесткую критику со стороны ПСРМ

Законопроект по введению одномандатной системы выборов, спешно вынесенный на голосование, был принят в первом чтении голосами 52 депутатов.

Источник: Actualitati.md

Проект вызвал жесткую критику со стороны депутатов социалистов и либерал-демократов, которые обвинили демократов в целом ряде нарушений Конституции. Аргументы одного из авторов этого проекта, Сергея Сырбу, будто и граждане хотят непосредственно избирать депутатов, были опровергнуты оппозицией.

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Голосование по партийным спискам больше не оправдано, граждане часто не знают кандидатов из списков. Это изменение необходимо, поскольку граждане смогут выбирать конкретного человека, которого будут знать, и это приведет к большей политической стабильности, сказал Сырбу.

Депутат ПСРМ Василий Боля отметил, что этот проект содержит по меньшей мере четыре положения, которые противоречат Конституции, такие как ограничение права голоса граждан из Приднестровья и введение механизма отзыва депутатов парламента. Как мы можем проголосовать за этот проект, если он изначально нарушает Конституцию?.

Депутат от фракции ПСРМ заявил, что принятие данного законопроекта без одобрения Венецианской комиссии и без консультаций — это издевательство над народом.

В свою очередь, председатель фракции ПСРМ в мунсовете Кишинева и представитель президентуры Ион Чебан заявил, что данное решение вызовет большой скандал.

Следующим на голосование в парламенте должен быть выставлен законопроект ПСРМ о смешанной системе голосования, однако социалисты взяли паузу в 30 минут для согласования дальнейших действий.

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