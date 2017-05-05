Проект одномандатной системы вызвал жесткую критику со стороны ПСРМ

Проект вызвал жесткую критику со стороны депутатов социалистов и либерал-демократов, которые обвинили демократов в целом ряде нарушений Конституции. Аргументы одного из авторов этого проекта, Сергея Сырбу, будто и граждане хотят непосредственно избирать депутатов, были опровергнуты оппозицией.

Голосование по партийным спискам больше не оправдано, граждане часто не знают кандидатов из списков. Это изменение необходимо, поскольку граждане смогут выбирать конкретного человека, которого будут знать, и это приведет к большей политической стабильности, сказал Сырбу.

Депутат ПСРМ Василий Боля отметил, что этот проект содержит по меньшей мере четыре положения, которые противоречат Конституции, такие как ограничение права голоса граждан из Приднестровья и введение механизма отзыва депутатов парламента. Как мы можем проголосовать за этот проект, если он изначально нарушает Конституцию?.

Депутат от фракции ПСРМ заявил, что принятие данного законопроекта без одобрения Венецианской комиссии и без консультаций — это издевательство над народом.

В свою очередь, председатель фракции ПСРМ в мунсовете Кишинева и представитель президентуры Ион Чебан заявил, что данное решение вызовет большой скандал.

Следующим на голосование в парламенте должен быть выставлен законопроект ПСРМ о смешанной системе голосования, однако социалисты взяли паузу в 30 минут для согласования дальнейших действий.