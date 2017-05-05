Социалисты поставили ультиматум парламентскому большинству
Об этом в ходе заседания законодательного органа сообщил депутат Парламента Республики Молдова Влад Батрынча, сообщает Actualitati.md.
Об этом в ходе заседания законодательного органа сообщил депутат Парламента Республики Молдова Влад Батрынча, сообщает Actualitati.md.
После консультаций с Президентом Республики Молдова Игорем Додоном социалисты поставили ультиматум парламентскому большинству.
В случае если наш законопроект № 103 (прим.ред. предложение по смешанной избирательной системе) не будет принят, мы оставляем за собой право, как самая большая партия в стране, с поддержкой более 50% населения бойкотировать следующие выборы и призвать граждан на протесты, — заявил Батрынча.
Кроме этого социалист добавил, что проголосованный ранее законопроект по одномандатной системе должен быть отозван, так был принят с учетом многочисленных нарушений регламента Парламента, а также Конституции РМ.