После консультаций с Президентом Республики Молдова Игорем Додоном социалисты поставили ультиматум парламентскому большинству.

В случае если наш законопроект № 103 (прим.ред. предложение по смешанной избирательной системе) не будет принят, мы оставляем за собой право, как самая большая партия в стране, с поддержкой более 50% населения бойкотировать следующие выборы и призвать граждан на протесты, — заявил Батрынча.

Кроме этого социалист добавил, что проголосованный ранее законопроект по одномандатной системе должен быть отозван, так был принят с учетом многочисленных нарушений регламента Парламента, а также Конституции РМ.