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18:16 (мск), источник: Actualitati.md

Социалисты поставили ультиматум парламентскому большинству

Об этом в ходе заседания законодательного органа сообщил депутат Парламента Республики Молдова Влад Батрынча, сообщает Actualitati.md.

Источник: Actualitati.md

После консультаций с Президентом Республики Молдова Игорем Додоном социалисты поставили ультиматум парламентскому большинству.

В случае если наш законопроект № 103 (прим.ред. предложение по смешанной избирательной системе) не будет принят, мы оставляем за собой право, как самая большая партия в стране, с поддержкой более 50% населения бойкотировать следующие выборы и призвать граждан на протесты, — заявил Батрынча.

Кроме этого социалист добавил, что проголосованный ранее законопроект по одномандатной системе должен быть отозван, так был принят с учетом многочисленных нарушений регламента Парламента, а также Конституции РМ.

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