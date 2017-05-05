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18:02 (мск), источник: АиФ Волгоград

Губернатор Волгоградской области опубликовал данные о своих доходах

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров опубликовал декларацию о доходах.

Глава региона заработал 4 692 076 рублей. В собственности у Андрея Бочарова числятся земельный участок площадью 1 423 квадратных метра, дом площадью 279,3 квадратных метра. Кроме того, ему принадлежит 2/5 доли квартиры площадью 292,3 квадратных метра. Собственный транспорт у главы региона отсутствует. Напомним, что в 2015 году Андрей Бочаров заработал 4,4 миллиона рублей.

Добавим, что супруга губернатора в 2016 году заработала 23 510 028 рублей. В собственности у нее находятся три машино-места и 2/5 доли квартиры площадью 292,3 квадратных метра. Автомобиля у нее, согласно декларации, тоже нет.

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