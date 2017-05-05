Губернатор Волгоградской области опубликовал данные о своих доходах

Глава региона заработал 4 692 076 рублей. В собственности у Андрея Бочарова числятся земельный участок площадью 1 423 квадратных метра, дом площадью 279,3 квадратных метра. Кроме того, ему принадлежит 2/5 доли квартиры площадью 292,3 квадратных метра. Собственный транспорт у главы региона отсутствует. Напомним, что в 2015 году Андрей Бочаров заработал 4,4 миллиона рублей.

Добавим, что супруга губернатора в 2016 году заработала 23 510 028 рублей. В собственности у нее находятся три машино-места и 2/5 доли квартиры площадью 292,3 квадратных метра. Автомобиля у нее, согласно декларации, тоже нет.