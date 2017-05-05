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18:10 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Делегация из Черногории пробудет в Воронеже с 8 по 11 мая

Зарубежные гости пройдут в колонне «Бессмертного полка» и встретятся с представителями власти.

Делегация из Черногории приедет в Воронеж в понедельник, 8 мая. Председатель и члены Демократической народной партии Черногории примут участие в праздничных городских мероприятиях, встретятся с представителями областной и городской власти.

Члены делегации пройдут в шествии «Бессмертного полка» с фотографиями своих родственников, во вторник, 9 мая. Встреча с депутатами Воронежской облдумы пройдет в среду, 10 мая. В тот же день в ВГУ состоится круглый стол «Расширение НАТО на Балканах в контексте геополитических интересов России».

Встреча делегатов с первым зампредседателя правительства области Андреем Ревковым и мэром Воронежа Александром Гусевым пройдет в четверг, 11 мая. В тот же день представители делегации откроют мемориальную доску адмиралу Матии Христофоровичу Змаевичу, который готовил корабли к возможной войне с Турцией и по распоряжению Петра I следил за расчисткой русла реки Воронеж в 1723 году.

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