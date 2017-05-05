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21:07 (мск), источник: ИА REGNUM

Адвокат: Объявление Юревича в розыск — незаконно

Защита ознакомила следователя со всеми документами.

Объявление в розыск бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича незаконно, заявил его адвокат Игорь Трунов, передает «31 канал».

Комментируя решение Следственного комитета РФ объявить Юревича в международный розыск, Трунов отметил, что искать его клиента не имеет смысла, поскольку он не скрывается. Документы о том, что бывший губернатор находится в больнице, были вручены следователю.

«Мы официальные документы из больницы с приложением диагноза лечащего врача, адреса клиники, телефонов врачей и надлежаще оформленного ходатайства направили следователю, и он нам подтвердил получение этого ходатайства об отложении процессуальных действий на период болезни в связи с уважительностью неявки до того момента, когда врач посчитает, что ему разрешен перелет, продолжение лечения в России и визит к следователю на проведение процессуальных действий», — сказал он.

Напомним, Юревич, являющийся фигурантом уголовного дела о получении взятки, объявлен в розыск после третьей неявки на допрос. При этом бывший губернатор, по данным СКР, письменно уведомлял следствие, что находится на лечении в Израиле.

По словам адвоката, следователь, зная все эти обстоятельства, обратился в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Юревич проходит по делу, возбужденному 20 марта 2017 г. по статьям о подстрекательстве к клевете и о получении взятки. По версии следствия, Юревич получил взятки в 26 миллионов рублей от министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко.

Также следствие полагает, что из-за Юревича был оклеветан председатель (на тот момент) Челябинского областного суда Федора Вяткина. По версии следствия, губернатор подстрекал к клевете своего заместителя Олега Грачева.

Судебное разбирательство по этому делу запланированы на 12 мая в Екатеринбурге.

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