Колокольцев представил в Уфе нового министра внутренних дел по РБ

Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, глава МВД России отметил, что оба вновь назначенных руководителя обладают достаточным потенциалом для того, чтобы принимать грамотные решения и обеспечить должный уровень правопорядка в регионе.

— Анализируя оперативную обстановку в Республике, Владимир Колокольцев подчеркнул, что она требует дополнительных мер реагирования по ряду направлений. Прежде всего, это касается обеспечения безопасности граждан в общественных местах, где по итогам прошлого года отмечен рост преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких. Необходимо наращивать усилия по выявлению преступлений экономической и коррупционной направленности, — уточнил подробности руководитель пресс-службы Максим Родионов. — Кроме того, министр потребовал уделять особое внимание вопросам оказания государственных услуг, подчеркнув, что эти задачи отражены в майских указах президента Российской Федерации, и их выполнение должно находиться в числе постоянных приоритетов.

Справка «РГ»:

Генерал-майор полиции Роман Викторович Деев родился в 1966 году в Тамбове. В органах внутренних дел с 1983. В 1987 году окончил Омскую высшую школу милиции МВД СССР по специальности «правоведение». С 2001 занимал должность заместителя начальника УВД по Тамбовской области — начальника штаба. В июне 2011 был назначен на должность заместителя начальника УМВД России по Тамбовской области. С сентября 2012 — начальник УМВД России по Забайкальскому краю.