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21:03 (мск), источник: "Российская газета"

Колокольцев представил в Уфе нового министра внутренних дел по РБ

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев представил в Уфе личному составу министра внутренних дел по Республике Башкортостан генерала-майор полиции Романа Деева и его заместителя полковника полиции Андрея Демидова, назначенных указом президента Российской Федерации Владимира Путина № 192 от 1 мая 2017 года.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, глава МВД России отметил, что оба вновь назначенных руководителя обладают достаточным потенциалом для того, чтобы принимать грамотные решения и обеспечить должный уровень правопорядка в регионе.

— Анализируя оперативную обстановку в Республике, Владимир Колокольцев подчеркнул, что она требует дополнительных мер реагирования по ряду направлений. Прежде всего, это касается обеспечения безопасности граждан в общественных местах, где по итогам прошлого года отмечен рост преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких. Необходимо наращивать усилия по выявлению преступлений экономической и коррупционной направленности, — уточнил подробности руководитель пресс-службы Максим Родионов. — Кроме того, министр потребовал уделять особое внимание вопросам оказания государственных услуг, подчеркнув, что эти задачи отражены в майских указах президента Российской Федерации, и их выполнение должно находиться в числе постоянных приоритетов.

Справка «РГ»:

Генерал-майор полиции Роман Викторович Деев родился в 1966 году в Тамбове. В органах внутренних дел с 1983. В 1987 году окончил Омскую высшую школу милиции МВД СССР по специальности «правоведение». С 2001 занимал должность заместителя начальника УВД по Тамбовской области — начальника штаба. В июне 2011 был назначен на должность заместителя начальника УМВД России по Тамбовской области. С сентября 2012 — начальник УМВД России по Забайкальскому краю.

Полковник полиции Андрей Юрьевич Демидов родился в 1965 году в ТАССР. В 1988 окончил Казанское высшее военное командно-инженерное училище ракетный войск. В 1998 — Казанский юридический институт МВД России. Почти двадцать лет работал на различных должностях в оперативных подразделениях. Возглавлял филиал НЦБ Интерпола МВД по Республике Татарстан, управление по борьбе с организованной преступностью. Последние шесть лет занимал должность заместителя начальника полиции МВД по Республике Татарстан по оперативной работе.

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