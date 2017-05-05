Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
19-летняя дочь Майкла Джексона впервые снимется в кино
Конгресс США хочет новых санкций против России после шутки Путина
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Звезда «Папиных дочек» впервые показала подросшего сына
Гуф рассказал об изменах жене и отношениях с Кети Топурия
Благородные девицы: необычные судьбы выпускниц СмольногоИнститут, созданный скорее в экспериментальном порядке, просуществовал почти полтора столетия, дав начало всему женскому образованию в России
25 лет спустя: авторы «Твин Пикса» показали постаревшего Купера
Рома Зверь отсудил у создателей «Выпускного» миллион рублей
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
В Москве построят 49 станций метро за три года
«Путин разгадал код Меркель»: СМИ о встрече в Сочи
Пули США "сжирают" стволы снайперов Украины – СМИ
Похудевший Брэд Питт украсил обложку глянца (фото)
Как сейчас выглядит Алина Кабаева (фото)
СМИ: полная модель Эшли Грэм полностью обнажилась
Пули США "сжирают" стволы снайперов Украины – СМИ
В Москве спорткар «повис» на лежачем полицейском (видео)
В Lexus предсказали скорую «смерть» седанов
Фоторепортажи
12Бал Met Gala 2017
11Война в карикатурах
9Юбилей Корейской народной армии
11Подготовка техники к Параду Победы
20:18 (мск), источник: Ежедневник.by

В Беларуси приведен в исполнение первый смертный приговор в этом году

Представителям кампании «Правозащитники против смертной казни в Беларуси» стало известно о приведении в исполнение смертного приговора в отношении жителя Гомеля Сергея Острикова.

Его мать получила соответствующее сообщение из Гомельского областного суда.

Это первый казненный в республике в 2017 году, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».

Читайте также
Белорусский производитель не комментирует изъятие инъекций в РФ

Координатор кампании Андрей Полуда полагает, что расстрелять Острикова могли в период с 13 по 29 апреля, поскольку последнее письмо из СИЗО № 1, где содержался осужденный к высшей мере, было датировано именно 13 апреля, а областной суд получил сообщение о приведении в исполнение смертного приговора 29-го. Помимо этого 5 апреля матери разрешили встретиться с сыном в СИЗО. Это была их последняя встреча.

Напомним, Гомельский областной суд вынес смертный приговор 33-летнему жителю областного центра 19 мая 2016 года. Сергей Остриков был признан виновным в двух отдельных случаях изнасилования и убийства. Верховный суд оставил смертный приговор в силе.

Сейчас правозащитники пытаются уточнить информацию о судьбе еще одного осужденного к смертной казни — жителя Мозыря Кирилла Казачка, который был признан виновным в убийстве двоих собственных детей.

Он отказался от обжалования приговора в Верховном суде, написав соответствующее заявление, в связи с чем дело было снято с апелляционного рассмотрения. Существующая практика свидетельствует о том, что очень редко смертников, у которых не осталось возможностей обжаловать приговор или получить помилование от президента, расстреливают по одному.

В камере смертников таким образом может оставаться только житель Наровли Алексей Михаленя, у которого осталась возможность обжаловать свой приговор в Верховном суде.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сергей Сацук: Почему белорусские чиновники так часто бросаются пустыми обещаниями
Сборная России с победы стартовала на чемпионате мира
Кадыров пообещал содействовать проверке ситуации с геями в Чечне
Лавров и Тиллерсон обсудили по телефону деэскалацию в Сирии
Четыре страны продлили санкции против граждан России и Украины
Роспотребнадзор сообщил о неизвестном смертельном заболевании
Стивену Сигалу запрещен въезд на Украину
События недели в фотографиях
Спорт
Шведы не сняли проклятие: Россия стартовала с победы на ЧМХ Сборная России продолжила беспроигрышную серию в матчах на чемпионатах мира против Швеции, переиграв скандинавов в серии буллитов
Авто
Оформлены документы на новый российский внедорожник Нижегородская НПФ «Селеста» запатентовала внешность некоего «многофункционального транспортного средства»
Hi-Tech
Юристы: Россия стала первой страной в мире, где начались блокировки смартфонов из Aliexpress Hi-Tech Mail.Ru пытается разобраться в ситуации с российской таможней и смартфонами Xiaomi: кто прав и что делать
Кино
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры Звезда фильма «Битва за Севастополь» побывала на кладбище ночью и примерила форму следователя. Как это было — смотрите в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Новый вид жилья вытеснил комнаты с рынка Петербурга
Сбербанк ввел скидки на ипотечные кредиты
Проживание в российских отелях подорожает
Леди
8 модных новинок, которые поразят кого угодно Глядя на на эти вещи, хочется вскрикнуть: «Мода, что ты делаешь? Прекрати!»
Дети
Реакция одноклассников на протез 7-летней девочки растрогала соцсети Юная жительница британского Бирмингема по имени Ану впервые пришла в школу с новым протезом вместо ампутированной ноги, и оказалась в центре теплого дружеского внимания.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь