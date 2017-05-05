В Беларуси приведен в исполнение первый смертный приговор в этом году

Это первый казненный в республике в 2017 году, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».

Координатор кампании Андрей Полуда полагает, что расстрелять Острикова могли в период с 13 по 29 апреля, поскольку последнее письмо из СИЗО № 1, где содержался осужденный к высшей мере, было датировано именно 13 апреля, а областной суд получил сообщение о приведении в исполнение смертного приговора 29-го. Помимо этого 5 апреля матери разрешили встретиться с сыном в СИЗО. Это была их последняя встреча.

Напомним, Гомельский областной суд вынес смертный приговор 33-летнему жителю областного центра 19 мая 2016 года. Сергей Остриков был признан виновным в двух отдельных случаях изнасилования и убийства. Верховный суд оставил смертный приговор в силе.

Сейчас правозащитники пытаются уточнить информацию о судьбе еще одного осужденного к смертной казни — жителя Мозыря Кирилла Казачка, который был признан виновным в убийстве двоих собственных детей.

Он отказался от обжалования приговора в Верховном суде, написав соответствующее заявление, в связи с чем дело было снято с апелляционного рассмотрения. Существующая практика свидетельствует о том, что очень редко смертников, у которых не осталось возможностей обжаловать приговор или получить помилование от президента, расстреливают по одному.

В камере смертников таким образом может оставаться только житель Наровли Алексей Михаленя, у которого осталась возможность обжаловать свой приговор в Верховном суде.