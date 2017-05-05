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18:45 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Януковича вызывают на заседание суда 18 мая

Заседание Оболонского районного суда Киева начнется в 10 часов утра. В документе указаны контактные данные экс-президента: Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Еременко, 18, корпус «В».

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Экс-президента Виктора Януковича 18 мая вызывают на заседание Оболонского районного суда Киева в рамках дела о государственной измене. Заседание начнется в 10 часов утра. В документе указаны контактные данные экс-президента: Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Еременко, 18, корпус «В».

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Также уточняется, что стороне защиты предоставлена программная возможность для участия Януковича в подготовительном заседании в режиме видеоконференции.

Оболонский районный суд Киева 4 мая начал предварительное заседание по делу Януковича о госизмене. Суд должен решить, подлежит ли дело рассмотрению или его нужно вернуть на доследование. Также суд должен принять решение о возможности заочного суда над Януковичем. Экс-президенту предоставили возможность принять участие в предварительном заседании в режиме видеоконференции. Следующее заседание состоится 18 мая. Повестка о вызове Виктора Януковича в суд.

Ранее защита экс-президента сообщила, что Янукович подает жалобу в ЕСПЧ по поводу попытки незаконного заочного осуждения и непредоставления доступа к участию в судебном процессе на Украине. Защита сообщила, что это заявление передано представителю британской адвокатской конторы Джозефу Росману и на днях должно быть направлено в ЕСПЧ. Генпрокурор Украины Юрий Луценко пообещал соблюдение всех прав экс-президента Виктора Януковича на судебном процессе против него, и заявил, что суд не будет «процессом мести».

Генпрокуратура Украины 30 января заявила о завершении расследования уголовного дела против Януковича по подозрению в госизмене, адвокатам было предложено начать ознакомление с его материалами. Вместе с тем защита настаивала, что следствие по делу их подзащитного не завершено, поэтому они не могут начать работать с материалами. В середине марта прокуратура заявила, что передает дело в Печерский районный суд Киева, однако он отказался его рассматривать. Поэтому Апелляционный суд решил передать дело в Оболонский районный суд.

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