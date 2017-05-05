Януковича вызывают на заседание суда 18 мая
Заседание Оболонского районного суда Киева начнется в 10 часов утра. В документе указаны контактные данные экс-президента: Россия, г.
Заседание Оболонского районного суда Киева начнется в 10 часов утра. В документе указаны контактные данные экс-президента: Россия, г.
КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина.
Также уточняется, что стороне защиты предоставлена программная возможность для участия Януковича в подготовительном заседании в режиме видеоконференции.
Оболонский районный суд Киева 4 мая начал предварительное заседание по делу Януковича о госизмене. Суд должен решить, подлежит ли дело рассмотрению или его нужно вернуть на доследование. Также суд должен принять решение о возможности заочного суда над Януковичем.
Ранее защита
Генпрокуратура Украины 30 января заявила о завершении расследования уголовного дела против Януковича по подозрению в госизмене, адвокатам было предложено начать ознакомление с его материалами. Вместе с тем защита настаивала, что следствие по делу их подзащитного не завершено, поэтому они не могут начать работать с материалами. В середине марта прокуратура заявила, что передает дело в Печерский районный суд Киева, однако он отказался его рассматривать. Поэтому Апелляционный суд решил передать дело в Оболонский районный суд.