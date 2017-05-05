В МИД прокомментировали тезисы Совета Европы о «тяжелой доле» крымчан

По мнению министерства, проштампованные Комитетом министров киевские рассуждения о «тяжелой доле» населения в виртуальном украинском Крыму, построенные, видимо, по аналогии с сегодняшней ситуацией в других регионах, находящихся под контролем нынешних украинских националистических властей, не имеют ничего общего с положением дел в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе в Российской Федерации.

Там также отмечается, что «представители Киева внесли этот проект в попытке отвлечь внимание от обсуждения темы вопиющих нарушений основополагающих для Совета Европы принципов верховенства права, демократии и прав человека на самой Украине». «К сожалению, Комитет министров и мониторинговые структуры Совета Европы традиционно на этот счет занимают снисходительную позицию. А от нее недалеко и до покрывательства творимых украинскими властями или от их имени преступлений», — подчеркнули в МИД РФ.

«Их население полностью находится под защитой российских законов и Конвенций ООН и Совета Европы, включая Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод. Кстати, как и любой другой российский регион, они открыты для посещения любыми мониторинговыми структурами СЕ и других международных организаций. Но для этого необходимо действительно интересоваться положением людей на этой российской территории, а не искать мнимые доказательства ретранслируемых из Киева пропагандистских призывов», — говорится в заявлении.

В то же время, в дипломатическом ведомстве подчеркивают, что «проголосовавшие в КМСЕ за это решение, закрывают глаза на “визовые репрессии” Евросоюза, идущие вразрез с принципами международного права, на действия украинских националистов по перекрытию водо- и энергоснабжения Крыма».

«Набившие оскомину рассуждения об “ухудшении положения крымских татар” никак не учитывают тот факт, что реальные положительные изменения в восстановлении их прав произошли только после возвращения Крыма в состав России», — добавили в МИД.

Вместе с тем, там считают, что принятое решение КМСЕ не о человеке и не о его правах, а о том, «как эту тему используют в политических целях, не думая о дискредитации самого Комитета министров».

«Как государство, несущее ответственность за положение дел в Совете Европы, включая и Комитет министров, Российская Федерация будет вынуждена рассмотреть шаги по преодолению утверждающейся в структурах Совета Европы практики конъюнктурного политиканства в отношении проблемы соблюдения прав человека на всем пространстве СЕ», — отметили во внешнеполитическом ведомстве, и добавили, что «Российская Федерация никак не считает себя связанной указанным решением Комитета министров и не считает правомерным его использование украинской стороной в ее дальнейших пропагандистских построениях».

«Для нас они в силу своего неконсенсусного характера политически и юридически ничтожны. Со своей стороны, внесли на обсуждение проекты решений КМСЕ о поддержке Минского процесса и о нарушениях прав человека на Украине. Рассчитываем на их предметное обсуждение на ближайшем заседании Комитета», — заключили в МИД РФ.