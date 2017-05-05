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19:13 (мск), источник: Интерфакс

Кадыров пообещал содействовать проверке сообщений о притеснении геев в Чечне

Однако, по мнению главы республики, в чеченском обществе нет такого явления, как гомосексуальность.

Источник: РИА "Новости"

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU — Руководство и правоохранительные органы Чечни готовы взаимодействовать с федеральными органами для проверки сообщений СМИ о положении сексуальных меньшинств, однако никаких официальных заявлений об их притеснениях до сих пор не поступало, заявил журналистам в пятницу глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Руководство и правоохранительные органы Чеченской Республики готовы тесно взаимодействовать с уполномоченным по правам человека при президенте Татьяной Москальковой, Генеральной прокуратурой, МВД и другими правоохранительными органами в проверке сообщений СМИ о якобы имевшем место преследовании лиц нетрадиционной ориентации», — сказал Кадыров.

Глава Чечни подчеркнул, что «подобное явление не характерно для чеченского народа»
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Кадыров указал, что «чеченском обществе нет самого явления, именуемого нетрадиционной ориентацией: народ тысячелетиями живёт по другим правилам, которые предписаны Всевышним, диктуются нормами морали и этики отношений между людьми».

«У нас среди чеченцев их никогда не было. Если только речь не идёт о тех, кто, не будучи чеченцем, называет себя так, чтобы получить возможность оказаться на Западе», — отметил он.

Кадыров также отметил, что «уполномоченный по правам человека в Чечне, правозащитники с огромным опытом работы, общественные организации, руководители правоохранительных органов просили сообщить о фактах притеснения, применения насилия, если таковые были, но заявлений на этот счет до сих пор не поступало».

Ранее сегодня президент Владимир Путин пообещал уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой обсудить с генпрокурором и главой МВД положение гомосексуалистов на Северном Кавказе. Правозащитница рассказала главе государства, что сейчас занимается проблемой лиц нетрадиционной ориентации, которые обратились к ней в связи с нарушением их прав.

Публикация «Новой газеты»

В апреле «Новая газета» опубликовала материал о том, что в Чечне задержано около 100 представителей секс-меньшинств, убиты как минимум три человека. 18 апреля пресс-секретарь издания Надежда Прусенкова сообщила «Интерфаксу», что заявления о бездействии правоохранительных органов и необходимости расследования фактов, изложенных в «Новой газете» о положении сексуальных меньшинств в Чечне, будут направлены в Следственный комитет.

Прусенкова добавила, что газета располагает именами погибших представителей ЛГБТ-сообщества, а также всех пострадавших, «их имена мы также назовем следственным органам, когда они будут находиться в безопасности». Она подтвердила, что омбудсмен связывалась с журналистом «Новой газеты» для получения сведений по данной ситуации.

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