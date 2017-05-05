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20:28 (мск), источник: ТАСС

Четыре страны вслед за ЕС продлили санкции против граждан РФ и Украины

БРЮССЕЛЬ, 5 мая. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Четыре страны вслед за Евросоюзом продлили на полгода действие индивидуальных санкций против граждан РФ и Украины.

Источник: AP 2017

Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Могерини, распространенном в Брюсселе.

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«Страны-кандидаты (на вступление в ЕС) Черногория и Албания, а также Норвегия и Украина присоединяются к решению Совета ЕС. Евросоюз принимает к сведению и приветствует данное решение», — отмечается в нем.

Евросоюз 13 марта продлил еще на полгода — до 15 сентября 2017 года — действие черного списка граждан РФ и Украины. В него включены 150 физических лиц, включая представителей властей РФ, российских политиков, бизнесменов и силовиков, а также руководителей провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

В перечень также внесены 37 организаций, все они — различные военные и политические структуры ДНР и ЛНР, с которыми европейскому бизнесу запрещено поддерживать какие бы то ни было отношения. Всем, кто числится в списке, запрещен въезд в ЕС, а их активы, в случае обнаружения таковых в европейских банках, подлежат замораживанию.

Комментарии
5
Юрий Жданов
А если приватизировать замки и вилы Российских алигархов в странах ЕС, это будет более чувствительно.
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Дмитрий Голубев
Россия не дает Украине контролировать собственную границу и ставит это в зависимость от каких-то там решений Рады. Если это не бред , то что это ??
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Снукер
о засорении интернета. 23 апреля 2004 года, Президент РФ подписал Федеральный закон «О ратификации Договора между Российской Федерацией и Украиной о российско-украинской государственной границе». Все и по ныне на сайте Кремля.
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