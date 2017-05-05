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19:59 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

«Азов» не получал финансирование США — Нацгвардия

Командующий Нацгвардии заявил, что, по его информации, бойцы «Азова» не участвовали в тренировках, которые проводили для украинских военных бойцы Национальной гвардии или иных подразделений ВС США, и не сотрудничали с американскими инструкторами.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Подразделение специального назначения «Азов», которое входит в состав Национальной гвардии Украины, не получало финансирование от США, сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на командующего Нацгвардии Юрия Аллерова.

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«Из официальных источников США в виде материальной или денежной помощи в спецподразделение “Азов” не поступало. На сегодняшний день целенаправленного выделения на какое-то подразделение нет. Есть целевая помощь на вопрос связи и по логистике, но перераспределение имущества Соединенных Штатов в подразделение “Азов” не предусматривалось», — сообщил Аллеров.

Он также отметил, что, по его информации, бойцы «Азова» не участвовали в тренировках, которые проводили для украинских военных бойцы Национальной гвардии или иных подразделений Вооруженных сил США, и не сотрудничали с американскими инструкторами. «Помощи Америки не было и не планируется», — заявил Аллеров.

В проекте закона об американской военной помощи для армий мира, отдельный параграф посвящен недопустимости любой поддержки батальона «Азов», как его называют в Конгрессе США. Впервые это требование появилось в 2015 году по инициативе двух конгрессменов. В январе 2016 года американские СМИ сообщали, что Пентагон вычеркнул этот пункт из документа, однако в этом году он вновь присутствует в документе.

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