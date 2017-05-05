Канду поделился планами ДПМ насчет избирательной системы

КИШИНЕВ, 5 мая — Sputnik. Демократическая партия Молдовы (ДПМ) в долгосрочной перспективе не намерена отказываться от одномандатной системы голосования, сообщил в пятницу журналистам в ходе брифинга спикер парламента республики Андриан Канду, который также занимает пост вице-председателя ДПМ.

По его словам, решение проголосовать в первом чтении за единый документ принято только для того, чтобы передать экспертам Венецианской комиссии на анализ один единственный проект.

«В краткосрочной перспективе мы поддерживаем смешанную систему, но в долгосрочной — не откажемся от одномандатной системы», — сказал спикер.

Он отметил, что «парламентские выборы 2018 года пройдут по смешанной избирательной системе, и тогда люди увидят преимущества одномандатного голосования». После чего, как отметил Канду, демократы выступят с предложением изменения избирательной системы к выборам в 2022 году.

«Один из принципов, который должен быть прописан в законодательстве, касается отзыва мандата депутатов. Мы с коллегами по Демпартии рассмотрим возможность подготовки законопроекта по изменению Конституции, чтобы было возможно отзывать мандат депутатов», — сказал Канду.

Согласно действующему законодательству, выборы в парламент республики проводятся по одному общенациональному избирательному округу, в котором избирается 101 депутат. Ранее представители Демпартии предложили изменить Кодекс о выборах и перейти к системе одномандатного голосования.

Но президент Игорь Додон немногим позже высказался о необходимости перехода к смешанной избирательной системе, когда половина депутатов выбирается по партийным спискам, а другая — по одномандатным округам.

В пятницу парламент одобрил в первом чтении объединение проектов демократов и социалистов по изменению Кодекса о выборах Молдовы.