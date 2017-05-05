Канду поделился планами ДПМ насчет избирательной системы
Демпартия Молдовы не откажется от одномандатной системы голосования, заявил спикер парламента Андриан Канду.
Демпартия Молдовы не откажется от одномандатной системы голосования, заявил спикер парламента Андриан Канду.
КИШИНЕВ, 5 мая — Sputnik. Демократическая партия Молдовы (ДПМ) в долгосрочной перспективе не намерена отказываться от одномандатной системы голосования, сообщил в пятницу журналистам в ходе брифинга спикер парламента республики Андриан Канду, который также занимает пост
По его словам, решение проголосовать в первом чтении за единый документ принято только для того, чтобы передать экспертам Венецианской комиссии на анализ один единственный проект.
«В краткосрочной перспективе мы поддерживаем смешанную систему, но в долгосрочной — не откажемся от одномандатной системы», — сказал спикер.
Он отметил, что «парламентские выборы 2018 года пройдут по смешанной избирательной системе, и тогда люди увидят преимущества одномандатного голосования». После чего, как отметил Канду, демократы выступят с предложением изменения избирательной системы к выборам в 2022 году.
«Один из принципов, который должен быть прописан в законодательстве, касается отзыва мандата депутатов. Мы с коллегами по Демпартии рассмотрим возможность подготовки законопроекта по изменению Конституции, чтобы было возможно отзывать мандат депутатов», — сказал Канду.
Согласно действующему законодательству, выборы в парламент республики проводятся по одному общенациональному избирательному округу, в котором избирается 101 депутат. Ранее представители Демпартии предложили изменить Кодекс о выборах и перейти к системе одномандатного голосования.
Но президент Игорь Додон немногим позже высказался о необходимости перехода к смешанной избирательной системе, когда половина депутатов выбирается по партийным спискам, а другая — по одномандатным округам.
В пятницу парламент одобрил в первом чтении объединение проектов демократов и социалистов по изменению Кодекса о выборах Молдовы.