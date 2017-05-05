МИД Беларуси не считает исчерпанным инцидент в Париже с хоккеистами национальной сборной.

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Об этом корреспонденту БЕЛТА заявил начальник управления информации — пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик в ответ на просьбу прокомментировать опубликованный ответ французской стороны на протест белорусского внешнеполитического ведомства в связи с произошедшим 3 мая в Париже инцидентов.

«Белорусская сторона не удовлетворена представленными французской стороной разъяснениями. Переданная нота является в лучшем случае формальной отпиской, не содержащей, кроме деклараций общего характера, никакой информации, которая бы содержательно обосновывала действия французских властей и могла бы быть принята белорусской стороной», — заявил пресс-секретарь.

По его словам, отношение французской стороны как к белорусской национальной сборной, так и к официальному протесту МИД Беларуси не может быть охарактеризовано иначе, нежели пренебрежительное и избирательное.

«Принципиально не согласны с безапелляционной попыткой заявить о том, что все, что совершают власти Франции, априори соответствует правилам международной этики в спорте и нормам поведения страны, принимающей у себя чемпионат мира по хоккею», — сказал Дмитрий Мирончик.

Он напомнил, что досмотр, учиненный властями Франции в отношении белорусской команды, продемонстрировал полное отсутствие каких-либо запрещенных препаратов.

«Таким образом, доказана полная безосновательность самой проверки, тем более в публичной форме и при демонстративном присутствии средств силового воздействия на членов национальной сборной нашей страны», — заявил представитель белорусского МИД.

«В данных условиях белорусская сторона не может считать ответ французской стороны на протест МИД Беларуси приемлемым, а сам инцидент исчерпанным. Ожидаем от французской стороны извинений в связи с недопустимым обращением с белорусскими спортсменами», — резюмировал Дмитрий Мирончик.