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22:40 (мск), источник: РИА Новости

Пентагон начал пересмотр своей программы ПРО

ВАШИНГТОН, 5 мая — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Министр обороны США Джеймс Мэттис распорядился начать процесс пересмотра программы ПРО (противоракетная оборона), сообщила в пятницу пресс-служба Пентагона.

Источник: Reuters
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По ее данным, «целью этого пересмотра является выявление путей укрепления возможностей системы ПРО, ребалансировка приоритетов и предоставление необходимых стратегических оценок».

Как отмечается, процессом пересмотра будут руководить заместитель министра обороны и замглавы Комитета начальников штабов.

Окончательный доклад по этому поводу будет представлен президенту США до конца года.

Комментарии
1
Андрей Гончаров
Признали, что сильно отстали от России. Теперь будут наверстывать упущенное.
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