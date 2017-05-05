Пентагон начал пересмотр своей программы ПРО
ВАШИНГТОН, 5 мая — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Министр обороны США Джеймс Мэттис распорядился начать процесс пересмотра программы ПРО (противоракетная оборона), сообщила в пятницу
ВАШИНГТОН, 5 мая — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Министр обороны США Джеймс Мэттис распорядился начать процесс пересмотра программы ПРО (противоракетная оборона), сообщила в пятницу
По ее данным, «целью этого пересмотра является выявление путей укрепления возможностей системы ПРО, ребалансировка приоритетов и предоставление необходимых стратегических оценок».
Как отмечается, процессом пересмотра будут руководить заместитель министра обороны и замглавы Комитета начальников штабов.
Окончательный доклад по этому поводу будет представлен президенту США до конца года.