Пентагон начал пересмотр своей программы ПРО

Пентагон подтвердил готовность системы ПРО в Южной Корее

По ее данным, «целью этого пересмотра является выявление путей укрепления возможностей системы ПРО, ребалансировка приоритетов и предоставление необходимых стратегических оценок».

Как отмечается, процессом пересмотра будут руководить заместитель министра обороны и замглавы Комитета начальников штабов.

Окончательный доклад по этому поводу будет представлен президенту США до конца года.