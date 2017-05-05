Трамп подписал федеральный бюджет США

Как отмечает Reuters, подписание Трампом бюджета предотвратило приостановку работы («закрытие») правительства, которое произошло бы по окончании текущих суток.

Согласно документу, на оборонные расходы выделено почти 600 миллиардов, из них 15 миллиардов — дополнительные расходы на усиление борьбы с терроризмом, 1,5 миллиарда — чрезвычайные расходы на обеспечение безопасности границ.

Затраты на функционирование энергетического сектора составят 39 миллиардов долларов, на обеспечение национальной безопасности — 50 миллиардов. На Госдепартамент отпущено 57 миллиардов долларов, передает ТАСС.