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22:26 (мск), источник: Lenta.Ru

Трамп подписал федеральный бюджет США

Президент США Дональд Трамп подписал в пятницу, 5 мая, закон о финансировании федерального правительства до сентября включительно. Об этом сообщает Associated Press.

Источник: Reuters

Ранее закон был принят обеими палатами Конгресса.

Бюджетные расходы составят в сумме 1,2 триллиона долларов.

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Как отмечает Reuters, подписание Трампом бюджета предотвратило приостановку работы («закрытие») правительства, которое произошло бы по окончании текущих суток.

Согласно документу, на оборонные расходы выделено почти 600 миллиардов, из них 15 миллиардов — дополнительные расходы на усиление борьбы с терроризмом, 1,5 миллиарда — чрезвычайные расходы на обеспечение безопасности границ.

Затраты на функционирование энергетического сектора составят 39 миллиардов долларов, на обеспечение национальной безопасности — 50 миллиардов. На Госдепартамент отпущено 57 миллиардов долларов, передает ТАСС.

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