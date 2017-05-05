МИД ответил на обвинения Эстонии в нарушении самолетом России ее границы

По его словам, речь идет о самолете главы МИДа Сергея Лаврова. Он «летел в Финляндию с визитом. Все полетные документы были согласованы», — сказал представитель департамента информации и печати. Он добавил, что «экипаж борта никаких предупреждающих сообщений не получал».

О том, что самолет Ил-96 специального летного отряда «Россия» Управления делами президента России нарушил воздушное пространство Эстонии заявило Минобороны страны 5 мая.