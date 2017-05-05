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00:02 (мск), источник: РБК

МИД ответил на обвинения Эстонии в нарушении самолетом России ее границы

Полет самолета Ил-96 специального летного отряда «Россия» Управления делами президента из России был согласован и прошел штатно. Об этом ТАСС сообщил представитель департамента информации и печати МИД, комментируя обвинения Эстонии в нарушении границы российским самолетом летного отряда.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, речь идет о самолете главы МИДа Сергея Лаврова. Он «летел в Финляндию с визитом. Все полетные документы были согласованы», — сказал представитель департамента информации и печати. Он добавил, что «экипаж борта никаких предупреждающих сообщений не получал».

О том, что самолет Ил-96 специального летного отряда «Россия» Управления делами президента России нарушил воздушное пространство Эстонии заявило Минобороны страны 5 мая.

Эстонские военные уточнили, что инцидент произошел на северном побережье страны 3 мая
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Как сообщало эстонское издание Delfi, инцидент произошел около острова Вайндлоо, который расположен в Финском заливе.

По информации Минобороны Эстонии, транспондер российского Ил-96 был включен в момент, когда он нарушил границу. В ведомстве отметили, что эстонские аэронавигационные службы план полета от российского самолета не получали, а также «отсутствовала радиосвязь».

В 2017 году это первый подобный инцидент, подчеркнули эстонские военные. Они также напомнили, что в прошлом году российские самолеты нарушали воздушную границу страны семь раз.

Комментарии
1
Андрей Гончаров
Шавки. Зла не хватает.
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